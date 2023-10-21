«Я тебе жизнь сломаю!» Райзен спровоцировал перепалку с Мавриным на конференции

Теги брань Winline Медиалига БроукБойз Василий Маврин «Райзен» Артем Кузьмин ЛФК «Титан» Медиафутбол

Райзен устроил перепалку с Василием Мавриным накануне финала Winline Медиалиги.

Президент «БроукБойз» и хавбек «Титана» стали участниками конференции МФЛ.

Райзен начал провоцировать и оскорблять Маврина с начала конференции, выяснение отношений продолжалось практически до самого конца мероприятия.

Райзен: «Маврин срал «Титан» весь ваш первый сезон в МФЛ. Он перешел к вам, потому что знает, что у вас есть ресурс. Этот тип и в Москву так пробрался. Он всю свою жизнь будет приспосабливаться. Потому что у тебя комплекс, и поэтому ты хочешь меня ударить».

Маврин: «Ты заявление напишешь?» 

Райзен: «Да я тебе жизнь сломаю! Два заявления напишу: первое из-за того, что ты #######, второе – ты ###### музыку слушаешь. Этот человек срал «Титан», когда я их поддерживал. В финал «Титан» затащил ваш коллектив, а не вот это чудо, которое теперь почему-то все ассоциируют с командой. Вы не свой бренд проталкиваете, а его проталкиваете. И Саня [Зуев] этого не понимает. Он лицемер и приспособленец!» 

Шамиль Курбанов: «Даже если что-то было, сейчас Вася в «Титане». Все, он с нами. 85 процентов Медиалиги – это лицемерие».

1 комментарий

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андрэ
мдаааа
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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