Василий Маврин: «Я уверен, что 2Drots ждет перестройка. Это неизбежный момент»

Теги Амкал Герман Эль Класико 2Drots Winline Медиалига Василий Маврин ЛФК «Титан» Медиафутбол

Василий Маврин заявил, что 2Drots ждет перестройка.

– Ты по-прежнему считаешь, что 2Drots ждет перестройка?

– Да. Вот смотри, у них игроки более высокого класса, те, которые были голодные до побед. Просто изначально в «Амкал» люди приходили такие, все распушившиеся. Не знаю, почему так происходит, может быть это Германа мягкость или лояльное отношение. А люди уже начинают садиться, свесив ножки и рассказывают про какие-то космические корабли.

Я до сих пор уверен, что «дротов» ждет перестройка. Это неизбежный момент. Команда одним составом...ну, ресурс у всего есть.

– Ты считаешь, что этот состав уже исчерпал себя?

– Да. Нужно точечное введение новых лиц. Тех, которые будут освежать, добавлять каких-то новых красок в игру «дротов».

Главное не сытых набирать, потому что сытые люди не способны добывать результат, они лишь способны заходить в зону комфорта и приятно там проводить время, – заявил футболист «Титана».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий