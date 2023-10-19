Василий Маврин: «Я уверен, что 2Drots ждет перестройка. Это неизбежный момент»

Василий Маврин заявил, что 2Drots ждет перестройка.

– Ты по-прежнему считаешь, что 2Drots ждет перестройка?

– Да. Вот смотри, у них игроки более высокого класса, те, которые были голодные до побед. Просто изначально в « » люди приходили такие, все распушившиеся. Не знаю, почему так происходит, может быть это мягкость или лояльное отношение. А люди уже начинают садиться, свесив ножки и рассказывают про какие-то космические корабли.

Я до сих пор уверен, что «дротов» ждет перестройка. Это неизбежный момент. Команда одним составом...ну, ресурс у всего есть.

– Ты считаешь, что этот состав уже исчерпал себя?

– Да. Нужно точечное введение новых лиц. Тех, которые будут освежать, добавлять каких-то новых красок в игру «дротов».

Главное не сытых набирать, потому что сытые люди не способны добывать результат, они лишь способны заходить в зону комфорта и приятно там проводить время, – заявил футболист « ».