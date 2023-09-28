Генич о матче 2Drots с «Химками»: «Страшно представить, что будет, если «дроты» обыграют Талалаева. Невероятный удар по самолюбию»

Константин Генич оценил шансы 2Drots в матче с «Химками» в Фонбет Кубке России.

Медиакоманда встретится с клубом Мелбет Первой лиги в Пути Регионов.

«Если «Химки» выйдут основным составом, то шансов у 2Drots немного. Если вторым составом, то побольше, но все равно немного.

Я не переоцениваю то, что творит 2Drots в Кубке России. Они уже три раунда прошли. Они, конечно, большие молодцы, но у меня скорее вопросы к командам Второй лиги.

В конце концов, они профессиональные команды, их спонсируют из бюджета города, области. У 2Drots бюджет, конечно, больше. Когда футболист прерывает профессиональную карьеру и выбирает медиафутбол – это не самый хороший знак. Приоритеты понятны: хочет стать узнаваемым, подзаработать, поездить [в разные города], как музыкальная группа в турне.

Мне страшно представить, что будет, если «дроты» обыграют Андрея Талалаева. Невероятный удар по самолюбию, не представляю, как он будет оправдываться.

Против Талалаева очень амбициозный , который явно перерос уровень медиафутбола. Думаю, Талалаев лукавил, когда говорил, что даст поиграть резервистам. Будут играть основой.

Что из себя представляют «Химки»? Команда с очень большим бюджетом, владелец которой пообещал выход в РПЛ с отрывом. У них есть игроки сборных, многие остались из РПЛ – это высокий уровень», – сказал комментатор «Матч ТВ» и главный тренер медиафутбольной команды « ».

Матч 1/32 финала Кубка 2Drots – «Химки» пройдет сегодня на стадионе «Москвич». Начало игры – 16:30.

2Drots – «Химки». Онлайн-трансляция начнется в 16:30