Андрей Тихонов: «Если «Химки» выйдут основным составом – 2Drots будет тяжело»

Теги Химки Андрей Тихонов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Это футбол, брат! Медиафутбол

Андрей Тихонов высказался о матче Фонбет Кубка России 2Drots – «Химки».

«Меня уже кто-то спрашивал про 2Drots. Да, у них очень хорошая команда. В команде есть хороший тренерский штаб, там Кузнецов работает.

Но если «Химки» выйдут основным составом – 2Drots будет тяжело. У «Химок» же какая задача – вернуться в РПЛ», – сказал экс-хавбек «Спартака» и сборной России.

Ранее главный тренер «Химок» Андрей Талалаев заявлял, что против 2Drots выйдут играть те, кто получает в сезоне меньше игрового времени.

2Drots встретятся с «Химками» в рамках 4-го раунда Пути Регионов Фонбет Кубка России.

Матч состоится 28 сентября в Москве на стадионе «Москвич». Начало игры – в 16:30 (мск).

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