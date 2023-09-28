Президент Медиалиги: «У «Химок» ноги затрясутся, выходя на поле против 2Drots. У 2D все шансы пройти дальше, а не наоборот»

Николай Осипов оценил шансы 2Drots в матче с «Химками» в Фонбет Кубке России.

Медиакоманда встретится с клубом Мелбет Первой лиги в Пути Регионов.

– Как оцените шансы 2Drots против «Химок»?

– 50 на 50. Если 2Drots пройдут «Химки», то у меня пропадают сомнения в возможности их встречи с командой РПЛ. Мне кажется, что это будет что-то свершившееся, потому что главный шажок – это «Химки».

– Как вы считаете, 2Drots по силам пройти «Химки»?

– Считаю, что у 2Drots есть все шансы пройти «Химки», потому что команда хорошая, тренер великолепный [ ], настрой и единение коллектива потрясающие.

Я думаю, что у «Химок» ноги затрясутся, выходя на поле против 2D. У 2Drots есть все шансы пройти «Химки», а не наоборот. А это серьезный фактор, – заявил президент .

Матч 1/32 финала Кубка 2Drots – «Химки» пройдет сегодня на стадионе «Москвич». Начало игры – 16:30.

2Drots – «Химки». Онлайн-трансляция начнется в 16:30