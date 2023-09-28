Президент Медиалиги: «У «Химок» ноги затрясутся, выходя на поле против 2Drots. У 2D все шансы пройти дальше, а не наоборот»

Теги Химки ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов оценил шансы 2Drots в матче с «Химками» в Фонбет Кубке России.

Медиакоманда встретится с клубом Мелбет Первой лиги в Пути Регионов.

– Как оцените шансы 2Drots против «Химок»?

– 50 на 50. Если 2Drots пройдут «Химки», то у меня пропадают сомнения в возможности их встречи с командой РПЛ. Мне кажется, что это будет что-то свершившееся, потому что главный шажок – это «Химки».

– Как вы считаете, 2Drots по силам пройти «Химки»?

– Считаю, что у 2Drots есть все шансы пройти «Химки», потому что команда хорошая, тренер великолепный [Дмитрий Кузнецов], настрой и единение коллектива потрясающие.

Я думаю, что у «Химок» ноги затрясутся, выходя на поле против 2D. У 2Drots есть все шансы пройти «Химки», а не наоборот. А это серьезный фактор, – заявил президент Winline Медиалиги.

Матч 1/32 финала Кубка 2Drots – «Химки» пройдет сегодня на стадионе «Москвич». Начало игры – 16:30.

2Drots – «Химки». Онлайн-трансляция начнется в 16:30

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9 комментариев

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GtSwan
Какая же у представителей медиалиги мания величия :)
+11
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Mohnatiy
Вот уж не думал, что когда-нибудь искренне пожелаю удачи "Химкам"...
+7
0
+7
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Mihail0910
Вся страна за Химки против медиаовна!
+7
-3
+4
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Lyelik
Ноги затрясутся.. от хохота.
+2
0
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Александр Денисов
Клоун
+2
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Андрей Бодров
Да у этих дротов по моему одни неадекваты...
+2
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Fintt
Не только для тех, кто завершил футбол на высоком уровне, но и с мозгами дружить перестал. Или не начинал. Эдакое Дом-2 в спорте.
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Caniball
Не дай бог, просто не дай бог, чтобы Химки не прошли дальше. Слушать это еще долго тогда придется.
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Fintt
Ответ Андрей Бодров
Да у этих дротов по моему одни неадекваты...
Как назвали яхту, так она плыла...
Только жаль, корытом яхта та была.
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