«Такой бред раздувать хайп, что 2Drots – медиа. Там люди с бэкграундом в РПЛ». Защитник «Химок» Терехов о сопернике в Кубке

Теги Химки премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Сергей Терехов Матч ТВ 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Защитник «Химок» Сергей Терехов не считает 2Drots медийной командой.

«Химки» встретятся с «дротами» в 4-м раунде Фонбет Кубка России 28 сентября.

– Что думаете о сопернике в Кубке России?

– Команда бывших профессионалов, надо играть с полной концентрацией и настроем.

– Одобряете участие медиакоманд в Кубке России?

– Если посмотреть, кто у них там играет в составе, то задаешься вопросом: медиа они или нет. Это уже такой бред – раздувать хайп, что они медиа.

Там люди с бэкграундом игры в Премьер‑лиге. Поэтому не стоит этого делать, – сказал Терехов.

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8 комментариев

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Oleg Olegov
Ответ Егор Беликов
А почему на спортсе так много про 2drots? Контракт какой-то?
По ходу часть рекламы букмекеров, типа завуалированно.
+11
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lokoball
По факту!
+9
-1
+8
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Егор Беликов
А почему на спортсе так много про 2drots? Контракт какой-то?
+5
-1
+4
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paratruper17
Хайп, бэкграунд.... Велик и могуч русский язык
+2
0
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Глыба
2задрота
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Смари Муха
ну двадротс эти недооценены, но и Химки не хухры мухры
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Pertinax Gandi
Видел Серёгу на днях в электричке, ехал из Химок видимо, в Лихоборах вышел, пересел на МЦК. По простому одет в шортах, в майке. Ну и народ у нас не такой беспардонный, как на Западе, никто с автографами и смартфонами не лезет. Лишь только шепчут тихонько в сторонке: "Это же сам Серёга Терехов".
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Руслан Платонов
Там люди с бэкграундом игры в Премьер‑лиге...... А почему нельзя сказать вместо бэкграунд - с опытом игры в Премьер лиге. В чем прикол употреблять иностранные слова там, где это совсем неуместно
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