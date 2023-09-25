«Такой бред раздувать хайп, что 2Drots – медиа. Там люди с бэкграундом в РПЛ». Защитник «Химок» Терехов о сопернике в Кубке
Защитник «Химок» Сергей Терехов не считает 2Drots медийной командой.
«Химки» встретятся с «дротами» в 4-м раунде Фонбет Кубка России 28 сентября.
– Что думаете о сопернике в Кубке России?
– Команда бывших профессионалов, надо играть с полной концентрацией и настроем.
– Одобряете участие медиакоманд в Кубке России?
– Если посмотреть, кто у них там играет в составе, то задаешься вопросом: медиа они или нет. Это уже такой бред – раздувать хайп, что они медиа.
Там люди с бэкграундом игры в Премьер‑лиге. Поэтому не стоит этого делать, – сказал Терехов.
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