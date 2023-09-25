«Такой бред раздувать хайп, что 2Drots – медиа. Там люди с бэкграундом в РПЛ». Защитник «Химок» Терехов о сопернике в Кубке

Защитник «Химок» Сергей Терехов не считает 2Drots медийной командой.

« » встретятся с «дротами» в 4-м раунде Фонбет Кубка России 28 сентября.

– Что думаете о сопернике в Кубке России?

– Команда бывших профессионалов, надо играть с полной концентрацией и настроем.

– Одобряете участие медиакоманд в Кубке России?

– Если посмотреть, кто у них там играет в составе, то задаешься вопросом: медиа они или нет. Это уже такой бред – раздувать хайп, что они медиа.

Там люди с бэкграундом игры в Премьер‑лиге. Поэтому не стоит этого делать, – сказал .