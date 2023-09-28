Радимов – хавбеку 2Drots Слону: «Если забьешь «Химкам» – с меня ресторан на четверых!»

Владислав Радимов простимулировал полузащитника 2Drots Владислава Ослоновского.

Сегодня 2Drots сыграют с «Химками» в 1/32 финала Пути Регионов Фонбет Кубка России.

«Если Слон забьет – с меня ресторан на четверых!

Я зарекался не мотивировать больше Слона, но тут не могу устоять, все-таки мой любимый медийный футболист не из состава « »!

Слон, если сегодня забиваешь «Химкам» – оплачиваю стол в московском ресторане на четверых людей на твое усмотрение. В разумных пределах, конечно.

Как думаете, поможет это Слону сегодня забить🐘?» – написал тренер «Чисто Питер».

Слон отреагировал на слова Радимова: «Спасибо, Николаевич! Выберу самый дорогой в таком случае»

2Drots – «Химки». Онлайн-трансляция начнется в 16:30