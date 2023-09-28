Радимов – хавбеку 2Drots Слону: «Если забьешь «Химкам» – с меня ресторан на четверых!»

Теги Химки Владислав Радимов ФОНБЕТ Кубок России Первая лига «Слон» Владислав Ослоновский 2Drots Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Владислав Радимов простимулировал полузащитника 2Drots Владислава Ослоновского.

Сегодня 2Drots сыграют с «Химками» в 1/32 финала Пути Регионов Фонбет Кубка России.

«Если Слон забьет – с меня ресторан на четверых!

Я зарекался не мотивировать больше Слона, но тут не могу устоять, все-таки мой любимый медийный футболист не из состава «Чисто Питера»!

Слон, если сегодня забиваешь «Химкам» – оплачиваю стол в московском ресторане на четверых людей на твое усмотрение. В разумных пределах, конечно.

Как думаете, поможет это Слону сегодня забить🐘?» – написал тренер «Чисто Питер».

Слон отреагировал на слова Радимова: «Спасибо, Николаевич! Выберу самый дорогой в таком случае»

2Drots – «Химки». Онлайн-трансляция начнется в 16:30

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6 комментариев

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kokakoka
У меня зазвонил телефон.
- Кто говорит?
- Слон
+8
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Александр Зубков
Ответ kokakoka
У меня зазвонил телефон. - Кто говорит? - Слон
- Что вам надо?
-Ресторана.
+5
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andrei bomber
очень интересно
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Spaten
Со слоном теперь мы вместе И танцуем и поём.
Скучно нам сидеть на месте, Вас порадовать идём!
0
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Ковид 07.10.52
Ответ Gestor_36
буланову лишь бы в ресторане побухать
Химки с зоопарком играют, какие еще животные кроме слона в составе?
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