2Drots – «Химки». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
2Drots сыграют с «Химками» в 1/32 финала Фонбет Кубка России.
Медиакоманда встретится с клубом Мелбет Первой лиги в Пути Регионов.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:30 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 28 сентября, 16.30, «Stadion Moskvich»
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