2Drots – «Химки». Онлайн-трансляция начнется в 16:30

2Drots сыграют с «Химками» в 1/32 финала Фонбет Кубка России.

Медиакоманда встретится с клубом Мелбет Первой лиги в Пути Регионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Статистика Фонбет Кубка России

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