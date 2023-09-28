2Drots – «Химки». Онлайн-трансляция начнется в 16:30

Теги Химки ФОНБЕТ Кубок России Первая лига 2Drots онлайны Winline Медиалига Медиафутбол

2Drots сыграют с «Химками» в 1/32 финала Фонбет Кубка России.

Медиакоманда встретится с клубом Мелбет Первой лиги в Пути Регионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

2Drots – Химки
Дата проведения
28 сентября, 16.30, «Stadion Moskvich»
Онлайн матча

Статистика Фонбет Кубка России

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1 комментарий

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Streetbor
"Stadion Moskvich" Джак что ли ?🇨🇳
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