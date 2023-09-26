«Радимов написал 100 постов до матча, а после – ничего. Люди много #######». Некит о разгроме «ЧП»

Некит высказался о том, что Владислав Радимов не комментирует поражение от 2D.

«Радимов написал 100 постов до матча, потом матч сыграли – ни одного поста #####, ни одного комментария, ничего вообще. Это обо всем и говорит: люди много #######, много говорили, предлагали: «Давай Гена [Миллер] с Мбаппе выйдет».

У нас и Мбаппе покуражился, у нас и болельщики все остались счастливыми, а что у них – я не знаю. Судя по всему, просто расстроены ребята», – заявил президент 2Drots.

«Дроты» разгромили «ЧП» в 4-м туре (3:0).

Перед игрой представители команд, включая Радимова и Некита, обменивались упреками и колкостями в соцсетях.

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