0

Станос о матче с 2Drots: «Еле спаслись, #####, играя против нас в большинстве. Как же везет этим типам в Tiffany»

Станос высказался о результате матча 2Drots – Lit Energy.

«Эй, на месте всех вот этих понтов, ##### [блин], которые сейчас читаю от 2Drots, лучше бы скромно, ### [блин], глаза опустили, капюшоны накинули и спокойно, чтобы, ##### [блин], нигде никому в глаза не смотреть, вышли.

### [Блин], еле спаслись, ##### [нафиг], играя против нас, ### [блин], в большинстве. ### [Блин], как же сука везет этим типам, ##### [блин], в Tiffany. Я #### [в шоке]», – сказал один из руководителей Lit Energy.

2Drots обыграл Lit Energy по буллиталити в третьем туре WINLINE Кубка Медиаиги. В первом тайме защитник LE Чиж получил красную карточку за фол на Фартуне.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Станоса
