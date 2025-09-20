2

Ари предложил Марио Фернандесу сыграть в Медиалиге

Ари пригласил Марио Фернандеса в WINLINE Медиалигу.

– Как думаешь, возможно ли затащить Марио в Медиалигу?

– Конечно! Это очень хорошая идея. Я сегодня позвоню ему и спрошу. Да, для этого нужны хорошие финансы, ведь он сейчас в Бразилии. Но если будут команды из Медиалиги, кто сделает хорошее предложение, то он приедет сюда, – сказал экс-нападающий «Спартака».

19 сентября экс-защитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России Марио Фернандес объявил о завершении профессиональной карьеры.

Накануне Ари забил в дебютном матче в Медиалиге в составе «БроукБойз». До этого он забил в матче FONBET Кубка России.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Спорт-Экспресс»
