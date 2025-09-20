  • Спортс
Азамат Мусагалиев: «Банка» всегда была конкурентоспособной командой. Она вас укусила, и вы говорите, что она плохая»

Азамат Мусагалиев считает «Альфа-Банку» конкурентноспособной командой.

«Банка» очень крепкая команда. Я первый, кто не верил, что «Банка» плохая.

Сейчас «Банку» почему все не любят? Денег не было у них, все говорили: «Ой, дурачки какие, веселые, хорошие, мы все их любим, такие вообще классные. Это и есть медиафутбол, это перформансы. Посмотрите, какой Овчинников добрый стоит на бровке».

Сейчас «Банка» чуть-чуть голову подняла – Маврин налетел, все налетели! «Банка» – конкурентоспособная команда была всегда. Она сейчас укусила вас, и вы начинаете говорить, что «Банка» плохая», – сказал президент ФК «10».

Ранее хавбек «Амкала» Василий Маврин заявил, что «Альфа-Банка» не конкурентноспособная команда. Клуб по итогам группового этапа элитного дивизиона WINLINE Кубка Лиги проиграл три из трех матчей и не набрал ни одного очка.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал ФК «10»
