«Мне #####». Некит ответил Сибскане на критику 2Drots

Некит ответил Сибскане на критику в адрес 2Drots.

– Сибыч после матча 2D с Lotus Music говорил, что ваша игра в атаке полный ноль.

– Мне ##### [плевать] Я не думаю, что к его мнению стоит прислушиваться, – сказал президент 2D в интервью корреспонденту Спортса’‘ Никите Касымову.

2Drots обыграли Lotus Music в серии буллиталити (0:0, 2:1 Б) во 2-м туре элитного дивизиона WINLINE Кубка Медиалиги.