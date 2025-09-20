«Мне #####». Некит ответил Сибскане на критику 2Drots
Некит ответил Сибскане на критику в адрес 2Drots.
– Сибыч после матча 2D с Lotus Music говорил, что ваша игра в атаке полный ноль.
– Мне ##### [плевать] Я не думаю, что к его мнению стоит прислушиваться, – сказал президент 2D в интервью корреспонденту Спортса’‘ Никите Касымову.
2Drots обыграли Lotus Music в серии буллиталити (0:0, 2:1 Б) во 2-м туре элитного дивизиона WINLINE Кубка Медиалиги.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
