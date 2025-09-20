20 тысяч билетов продано на матч 2Drots – Lit Energy в Минске. Медиалига планирует побить рекорд посещаемости стадиона
Медиалига сообщила, сколько продано билетов на матч 2D – Lit Energy в Минске.
Игра 3-го тура WINLINE Кубка Медиалиги пройдет 20 сентября в столице Беларуси на Национальном футбольном стадионе, начало – в 18:00 (мск).
«На матч уже продано больше 20 000 билетов – до рекорда совсем чуть-чуть!» – написали в телеграм-канале Медиалиги.
Национальный стадион в Минске был открыт летом этого года. Рекорд посещаемости был установлен на матче открытия арены между молодежными сборными Беларуси и Китая – по официальным данным, его посетили 33 145 зрителей.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media League
