  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Если из нижней сетки выйдем в финал с командой верхней – снимемся, потому что недостойны играть с ней». Фил Воронин о результатах «Альфа-Банки»
0

«Если из нижней сетки выйдем в финал с командой верхней – снимемся, потому что недостойны играть с ней». Фил Воронин о результатах «Альфа-Банки»

Фил Воронин подвел итоги группового этапа для «Альфа-Банки» в WINLINE Кубке Лиги.

– Три игры, ноль очков. «Банка» – неконкурентная команда?

– К сожалению, да. Мы не планируем из нижней сетки подниматься выше, будем жить там до конца турнира. Если из нижней сетки выйдем в финал с командой верхней – мы снимемся, потому что недостойно играть с ней.

Я извиняюсь перед «СиндЕкатом», «Десяткой» и «Амкалом» за то, что им пришлось делить поле с нашей командой.

– Перед игрой с «Амкалом» ты вышел из чата. Зашел обратно?

– Да, меня пригласили.

Если без шуток говорить, потому что тема щекотливая и для болельщиков, и для пацанов в «Амкале» – они не понимали, насколько претензия Васи правдивая. Они думали, что это все шутка.

Мы пообщались с Васей [Маврин – хавбек «Амкала»] после перепалки на AGM [шоу Медиалиги]. Не знаю, приняли мы позицию друг друга или нет, но мысли донесли.

– Это история только между тобой, Федосом и Васей? Это не касается «Банки» и «Амкала»?

– Я же говорил, что Вася мог поменять формулировку или попросить в начале недели выйти из чата. Сама суть этого вопроса верна, но форма не понравилась. Вася сказал про чужих людей, и даже пацаны не поняли – серьезно он или нет. Тут дело в формулировке. Я думаю, к этому вопросу нет смысла возвращаться.

– История с хэппи-эндом?

– Если бы мы ссорились или что-то плохое говорили, то, наверное, да. Откройте любое медиа – ноль негатива в сторону «Амкала». Это спорная ситуация между мной и Васей, и вы в режиме онлайн на нее посмотрели, – сказал президент «Альфа-Банки» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Альфа-Банка» проиграла три из трех матчей в групповом этапе элитного дивизиона Кубка Лиги и вылетела в дивизион претендентов.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoВасилий Маврин
logoАльфа-Банка
logoWinline Кубок Медиалиги
logoФил Воронин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Азамат Мусагалиев: «Банка» всегда была конкурентоспособной командой. Она вас укусила, и вы говорите, что она плохая»
сегодня, 10:22
2Drots встретится с Lit Energy в Минске, «СиндЕкат» обыграл «Амкал» в 3-м туре Кубка Лиги
сегодня, 08:25
Нани не помог «Банке» обыграть «Амкал», «БроукБойз» победили Lit Energy в буллиталити. Результаты Кубка Лиги
115 сентября, 21:01
Главные новости
Экс-арбитр Федотов о работе в Медиалиге: «Понял, что кого-нибудь убью и меня посадят»
4сегодня, 11:03
Азамат Мусагалиев: «Банка» всегда была конкурентоспособной командой. Она вас укусила, и вы говорите, что она плохая»
сегодня, 10:22
20 тысяч билетов продано на матч 2Drots – Lit Energy в Минске. Медиалига планирует побить рекорд посещаемости стадиона
6сегодня, 08:35
2Drots сыграет с Lit Energy в Минске заключительном матче группового этапа элитного дивизиона Кубка Лиги
сегодня, 08:26
2Drots встретится с Lit Energy в Минске, «СиндЕкат» обыграл «Амкал» в 3-м туре Кубка Лиги
сегодня, 08:25
ФК «10» обыграл «Альфа-Банку» в 3-м туре Кубка Лиги
вчера, 19:43
«СиндЕкат» обыграл «Амкал» в Екатеринбурге и выбил чемпиона МФЛ-6 в нижнюю сетку Кубка Лиги
вчера, 16:28
Гол Ари принес «Броукам» победу в матче с Lotus Music и обеспечил выход в плей-офф верхней сетки Кубка Лиги
вчера, 15:52
Дмитрий Егоров: «Слуцкий – хороший вариант для «Спартака»
31вчера, 13:32
Буланова о пародии Радимова на ее танец: «Ему надо взяться за себя»
57вчера, 13:15Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Трезеге, Матерацци, Нани. Из них только Куарежма поможет нам на поле». Подберезкин о приглашении португальца в «СиндЕкат»
1вчера, 18:07
«Потолок – 250 тысяч. Прокопу предлагали 500». Подберезкин о зарплатах в медиафутбольном «СиндЕкате»
2вчера, 12:36
2Drots планирует подписать Деспотовича. Экс-форвард «Оренбурга» сейчас свободный агент
1вчера, 11:06
Рэпер Витя АК мог стать фронтменом «СиндЕката» из Екатеринбурга, выступающем в Медиалиге
118 сентября, 16:41
Подберезкин о ругательствах в медиафутболе: «На улице я очень часто слышу матерные слова – это не из-за Медиалиги или моего ютуб-канала»
318 сентября, 15:33
«КПД у Нани страдает: ноль открываний за спину, по 8 секунд с мячом. Клен бы мне уже ##### дал». Шера о португальце
15 сентября, 13:05
Райзен: «Цель – обыграть команду РПЛ. Не в товарищеских матчах, а в соревновательном формате»
212 сентября, 11:28
Слуцкий и Овчинников готовы организовать Прокопу просмотр в клубе ФНЛ
12 сентября, 09:44
Канчельскис о Фергюсоне в Медиалиге: «Ему оно надо? У него и так своих забот хватает»
611 сентября, 13:38
Осипов о приглашении Роналду в Медиалигу: «Мы близки к тому, чтобы прикоснуться к звездам такого уровня»
611 сентября, 12:36