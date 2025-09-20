«Если из нижней сетки выйдем в финал с командой верхней – снимемся, потому что недостойны играть с ней». Фил Воронин о результатах «Альфа-Банки»

Фил Воронин подвел итоги группового этапа для «Альфа-Банки» в WINLINE Кубке Лиги.

– Три игры, ноль очков. «Банка» – неконкурентная команда?

– К сожалению, да. Мы не планируем из нижней сетки подниматься выше, будем жить там до конца турнира. Если из нижней сетки выйдем в финал с командой верхней – мы снимемся, потому что недостойно играть с ней.

Я извиняюсь перед «СиндЕкатом », «Десяткой » и «Амкалом» за то, что им пришлось делить поле с нашей командой.

– Перед игрой с «Амкалом» ты вышел из чата. Зашел обратно?

– Да, меня пригласили.

Если без шуток говорить, потому что тема щекотливая и для болельщиков, и для пацанов в «Амкале » – они не понимали, насколько претензия Васи правдивая. Они думали, что это все шутка.

Мы пообщались с Васей [Маврин – хавбек «Амкала»] после перепалки на AGM [шоу Медиалиги ]. Не знаю, приняли мы позицию друг друга или нет, но мысли донесли.

– Это история только между тобой, Федосом и Васей? Это не касается «Банки» и «Амкала»?

– Я же говорил, что Вася мог поменять формулировку или попросить в начале недели выйти из чата. Сама суть этого вопроса верна, но форма не понравилась. Вася сказал про чужих людей, и даже пацаны не поняли – серьезно он или нет. Тут дело в формулировке. Я думаю, к этому вопросу нет смысла возвращаться.

– История с хэппи-эндом?

– Если бы мы ссорились или что-то плохое говорили, то, наверное, да. Откройте любое медиа – ноль негатива в сторону «Амкала». Это спорная ситуация между мной и Васей, и вы в режиме онлайн на нее посмотрели, – сказал президент «Альфа-Банки» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Альфа-Банка » проиграла три из трех матчей в групповом этапе элитного дивизиона Кубка Лиги и вылетела в дивизион претендентов.