«Если из нижней сетки выйдем в финал с командой верхней – снимемся, потому что недостойны играть с ней». Фил Воронин о результатах «Альфа-Банки»
– Три игры, ноль очков. «Банка» – неконкурентная команда?
– К сожалению, да. Мы не планируем из нижней сетки подниматься выше, будем жить там до конца турнира. Если из нижней сетки выйдем в финал с командой верхней – мы снимемся, потому что недостойно играть с ней.
Я извиняюсь перед «СиндЕкатом», «Десяткой» и «Амкалом» за то, что им пришлось делить поле с нашей командой.
– Перед игрой с «Амкалом» ты вышел из чата. Зашел обратно?
– Да, меня пригласили.
Если без шуток говорить, потому что тема щекотливая и для болельщиков, и для пацанов в «Амкале» – они не понимали, насколько претензия Васи правдивая. Они думали, что это все шутка.
Мы пообщались с Васей [Маврин – хавбек «Амкала»] после перепалки на AGM [шоу Медиалиги]. Не знаю, приняли мы позицию друг друга или нет, но мысли донесли.
– Это история только между тобой, Федосом и Васей? Это не касается «Банки» и «Амкала»?
– Я же говорил, что Вася мог поменять формулировку или попросить в начале недели выйти из чата. Сама суть этого вопроса верна, но форма не понравилась. Вася сказал про чужих людей, и даже пацаны не поняли – серьезно он или нет. Тут дело в формулировке. Я думаю, к этому вопросу нет смысла возвращаться.
– История с хэппи-эндом?
– Если бы мы ссорились или что-то плохое говорили, то, наверное, да. Откройте любое медиа – ноль негатива в сторону «Амкала». Это спорная ситуация между мной и Васей, и вы в режиме онлайн на нее посмотрели, – сказал президент «Альфа-Банки» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
«Альфа-Банка» проиграла три из трех матчей в групповом этапе элитного дивизиона Кубка Лиги и вылетела в дивизион претендентов.