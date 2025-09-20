Экс-арбитр Федотов о работе в Медиалиге: «Понял, что кого-нибудь убью и меня посадят»

Игорь Федотов отказался работать в WINLINE Медиалиге.

«Меня приглашали в медийную лигу, когда она только-только начиналась. Я посмотрел на все это, послушал все эти оскорбления и понял: это не для меня, я просто кого-нибудь убью и меня посадят.

Игра закончилась, я свистнул в свисток. И на меня просто полетели люди из проигравшей команды, кажется, «Рома» называлась. Я понять не могу, чего они бегут-то? Так они еще и кидаются, ударить хотят. У меня шок был. Стою, смотрю на них и говорю: «Вы че, больные совсем, что ли?» Какой-то маленький парень предлагал выйти и разобраться. Да куда ты выйдешь со мной, тут везде камеры!

В общем, понял, что это не мое. Немножко темперамент у меня другой и перестраиваться я точно не собираюсь. К тому же там не такие деньги платят, чтобы можно было заработать», – сказал бывший судья РПЛ.