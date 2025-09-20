2Drots сыграет с Lit Energy в Минске заключительном матче группового этапа элитного дивизиона Кубка Лиги
2Drots встретится с Lit Energy в 3-м туре элитного дивизиона WINLINE Кубка Лиги.
Победитель матча выйдет в плей-офф элитного дивизиона Кубка Лиги, проигравшая команда упадет в дивизион претендентов.
Элитный дивизион, 3-й тур
20 сентября, суббота
2Drots – Lit Energy. Начало – в 18:00.
Матч пройдет в Минске на Национальный футбольном стадионе.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости