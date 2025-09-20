0

2Drots сыграет с Lit Energy в Минске заключительном матче группового этапа элитного дивизиона Кубка Лиги

2Drots встретится с Lit Energy в 3-м туре элитного дивизиона WINLINE Кубка Лиги.

Победитель матча выйдет в плей-офф элитного дивизиона Кубка Лиги, проигравшая команда упадет в дивизион претендентов. 

WINLINE Кубок Лиги

Элитный дивизион, 3-й тур

20 сентября, суббота

2DrotsLit Energy. Начало – в 18:00.

Матч пройдет в Минске на Национальный футбольном стадионе.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
