22 719 болельщиков посетили матч 2Drots и Lit Energy в Минске. Только два матча в Беларуси в 2025 году собрали больше зрителей
Игра 3-го тура WINLINE Кубка Медиалиги в столице Беларуси на Национальном футбольном стадионе (Минск) собрала 22 719 болельщиков на трибунах. В 2025 голу только два матча в Беларуси собрали больше зрителей.
Национальный стадион в Минске был открыт летом этого года. Рекорд посещаемости был установлен на матче открытия арены между молодежными сборными Беларуси и Китая – по официальным данным, его посетили 33 145 зрителей.
10 июня на Национальном футбольном стадионе сыграли сборные России и Беларуси (4:1). Игру посетили 27 314 болельщиков.
Матч 2Drots и Lit Energy в Минске стал пятым по посещаемости в истории Медиалиги:
1. «Амкал» и «БроукБойз» – 31 715 (финал МФЛ-6)
2. «Амкал» и 2Drots – 30 322 (финал Кубка Лиги 2024)
3. «БроукБойз» и 2Drots – 27 472 (финал МФЛ-5)
4. «БроукБойз» и «Титан» – 23 500 (финал МФЛ-4)
5. 2Drots и Lit Energy – 22 719 (групповой этап Кубка Лиги 2025)