Радимов – президенту 2Drots: «Некит, обыграйте «Химки» и реальный Радимов отпразднует с вами и споет «Мой Слон»

Владислав Радимов ответил Некиту 2Drots по поводу молчания после поражения «ЧП».

«Как же мы не даем покоя «Тудротс» даже после их победы. Придется расчехлять рубрику «По фактам».

Некит, ты прав, я пропустил матч с вами, и выше я рассказал почему. В целом, это было не критично, ведь у нас классный тренерский штаб, который работает автономно и для них это отличный опыт самостоятельной работы. Но давайте будем тогда честны сами перед собой и аудиторией!

Некит, я оставил «ЧП» на неделю ради учебы, а ты в свое время оставил «Тудротс» на год ради рэпа и подарил миру «Алую помаду»! Как-то это не по-самурайски!

Не понимаю, чего все такие возмущенные в этой комнате, добавьте уже позитива и все будет отлично! Мне кажется, мы своей активностью у себя в каналах неплохо подогрели интерес к матчу, но сейчас нужно двигаться дальше. У нас самый важный матч с ФК «10», на котором я буду, а у «Тудротс» – кубковый матч с «Химками». И пусть я всей душой «ненавижу» вас, желаю вам хорошего матча, особенно Слону!

Некит, обыгрывайте «Химки» и реальный, не картонный Радимов отпразднует с вами и споет «Мой Слон», – заявил главный тренер «Чисто Питер».

В матче 4-го тура 2Drots обыграли «Чисто Питер» (3:0) на «Петровском». Радимов пропустил игру, однако футболисты «ЧП» принесли на стадион картонную копию своего тренера.

«Радимов написал 100 постов до матча, а после – ничего. Люди много #######». Босс 2D Некит о разгроме «Чисто Питер»

Троллинг от Радимова и клоун Пеннивайз. «Чисто Питер» против 2Drots – новое дерби медиафутбола

