ВАР задействуют на матче 2Drots – «Химки» в Кубке. На остальных играх 4-го раунда системы не будет

Теги Химки ФОНБЕТ Кубок России судьи видеоповторы 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

РФС назначил судей на матч Фонбет Кубка России 2Drots – «Химки».

Игра 4-го раунда Пути регионов пройдет в Москве на стадионе «Москвич» 28 сентября.

Главным арбитром назначен Артур Федоров. Ассистенты судьи – Арам Петросян и Сергей Ядров, резервный судья – Сергей Чебан.

На матче также будет работать система видеоповторов. Судьей ВАР назначена Вера Опейкина, АВАР – Виталий Мешков.

Отметим, что в 4-м раунде ВАР задействуют только на игре между 2D и «Химками».

1 комментарий

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Полиграфист
А этот матч какой-то особенный? Что там по Регламенту - ВАР должен на всех матчах быть или нет?
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