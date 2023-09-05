«Клубы РПЛ должны разогнать своих игроков, если 2Drots выиграют Кубок России». Прудников о медиакоманде

Александр Прудников отреагировал на слова президента 2Drots Некита.

Основатель 2D заявил после победы над «Динамо» Киров (2:0) в Кубке: «2Drots – новая народная команда, о нас говорит вся Россия. Был «Спартак», а теперь 2Drots»

«Дроты» стали первой медийной командой, пробившейся в 4-й раунд Фонбет Кубка России.

«В моем понимании, это как небо и земля. Серьезно к этому отнестись невозможно. Медийные лиги делают шоу, и каждый там говорит что хочет.

Даже если и постараться рассмотреть это со всей серьезностью и считать, что 2Drots может что-то говорить на данный момент, пока ими сделано крайне мало.

Если они выиграют Кубок России по футболу, то всей нашей первой верхней десятке команд в РПЛ надо будет собраться и разогнать всех своих игроков.

Говоря более серьезно, это, безусловно, успех для такой команды, как 2Drots, но говорить еще слишком рано: больших свершений ими еще не сделано», – сказал бывший нападающий «Спартака», а ныне игрок « ».

«Если наверху решили, нельзя ударить в грязь лицом». Я съездил в заполярный док на Кубок России