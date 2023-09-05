«Клубы РПЛ должны разогнать своих игроков, если 2Drots выиграют Кубок России». Прудников о медиакоманде

Теги Спартак Александр Прудников премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России 2Drots Никита «Персона года» Панасюк Народная Команда Медиафутбол

Александр Прудников отреагировал на слова президента 2Drots Некита.

Основатель 2D заявил после победы над «Динамо» Киров (2:0) в Кубке: «2Drots – новая народная команда, о нас говорит вся Россия. Был «Спартак», а теперь 2Drots»

«Дроты» стали первой медийной командой, пробившейся в 4-й раунд Фонбет Кубка России.

«В моем понимании, это как небо и земля. Серьезно к этому отнестись невозможно. Медийные лиги делают шоу, и каждый там говорит что хочет.

Даже если и постараться рассмотреть это со всей серьезностью и считать, что 2Drots может что-то говорить на данный момент, пока ими сделано крайне мало.

Если они выиграют Кубок России по футболу, то всей нашей первой верхней десятке команд в РПЛ надо будет собраться и разогнать всех своих игроков.

Говоря более серьезно, это, безусловно, успех для такой команды, как 2Drots, но говорить еще слишком рано: больших свершений ими еще не сделано», – сказал бывший нападающий «Спартака», а ныне игрок «Народной Команды».

«Если наверху решили, нельзя ударить в грязь лицом». Я съездил в заполярный док на Кубок России

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25 комментариев

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ZarvuR2020
Сказал игрок, который этот уровень РПЛ никогда не тянул
+29
-1
+28
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lovkac
Если бабка отрастит орган один, то станет дедкой. Все эти "если" засуньте себе в медиа отверстие
+26
0
+26
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dimamak10
Пару лет назад крылья в кубке каких то блоггеров 10:0 обыграли. Так хочу чтоб эта медийная команда дошла до клуба РПЛ там их разгромят Рубин Факел или Балтика и наконец то закончатся разговоры про вилд кард народная команда и т.д
+18
-2
+16
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Пользователь Имени
Да заявите уже их в Лигу Чемпионов, команды уровня РПЛ не их уровень )
+7
0
+7
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Болельщик Биатлона
Ответ dimamak10
Пару лет назад крылья в кубке каких то блоггеров 10:0 обыграли. Так хочу чтоб эта медийная команда дошла до клуба РПЛ там их разгромят Рубин Факел или Балтика и наконец то закончатся разговоры про вилд кард народная команда и т.д
Да их на землю уже опустии в следующем раунде любой клуб ФНЛ
+6
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+6
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ОттоДракула
Ответ ZarvuR2020
Сказал игрок, который этот уровень РПЛ никогда не тянул
Прудников вообще удивительный персонаж. Никогда больше 5 голов за год не забивал и при этом практически всю карьеру провёл в рфпл.
+6
0
+6
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
ставлю ящик пива 2Drots не выиграет кубок.вангую
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Фёдор Кузнецов
Пока они играли против команд Второй лиги, причём в основном дивизиона Б, думаю клуб ФНЛ их обыграет
+3
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magentrumen
Ответ dimamak10
Пару лет назад крылья в кубке каких то блоггеров 10:0 обыграли. Так хочу чтоб эта медийная команда дошла до клуба РПЛ там их разгромят Рубин Факел или Балтика и наконец то закончатся разговоры про вилд кард народная команда и т.д
это была Знамя Ногинск, за которую выступал медийный вратарь и блогер. Не тоже самое
+3
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Сергей Галынский
Да хватит смешить народ своими дротами
+3
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Константин Эсперов
Ответ ZarvuR2020
Сказал игрок, который этот уровень РПЛ никогда не тянул
он просто глупый
+3
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Максим Романов
Уже народ воротит от этих Заdrots болше, чем от Абаскалевцев.
+2
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Валерий Глубокий
2З АДРОТЫ ))) а чо мячами играют ? Банками консервными пускай играют - это же Медиа Футбол ))
+2
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a2wai
Слон походу перед комментарием забыл закусить.
+1
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Виктор Краснодар
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Кому отдашь если проиграешь?
он не проиграет, ну серьёзно. все же всё понимают
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S.S.S.R.
Никогда эта медиа - кончита не выиграет кубок России. Зачем их вообще подпустили к этому Кубку. Пусть свой выигрывают. Создали лигу обкуренных пусть там и варятся, в этой помойке.
+1
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Даниил К
Если, но этого не будет, выйграли пару команд из низших лиг у которых бюджет меньше чем у клуба медео-лиги и уже чемпионы, Спартак после трёх туров тоже был "чемпион".
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Dmitry Orlov
Ответ dimamak10
Пару лет назад крылья в кубке каких то блоггеров 10:0 обыграли. Так хочу чтоб эта медийная команда дошла до клуба РПЛ там их разгромят Рубин Факел или Балтика и наконец то закончатся разговоры про вилд кард народная команда и т.д
Это были не блогеры, это Знамя Ногинск, за которое выступали Павлюченко, Шишкин и по-моему кто-то ещё из известных.
Там тема была только в том, что во втором тайме (по-моему счёт тогда уже был где-то 7:0 или 8:0) за Знамя вышел вратарь-блогер из медиафутбола.
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Борис Лопатин
если..
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justburn
Разве к этому есть предпосылки?
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Вячеслав Припузов
Бред какой-то, с чего он взял что они дойдут до финала, бабка надвое сказала....
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Dmitry Orlov
Ответ ОттоДракула
Прудников вообще удивительный персонаж. Никогда больше 5 голов за год не забивал и при этом практически всю карьеру провёл в рфпл.
Не всю. Он и в Чехии, и в Латвии, и в Армении, и в Белоруссии играть пробовал. Впрочем, нигде выдающегося результата не добился.
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Северный болельщик
Ответ ОттоДракула
Прудников вообще удивительный персонаж. Никогда больше 5 голов за год не забивал и при этом практически всю карьеру провёл в рфпл.
Чемпион Европы, так-то...
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СИ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Соглашусь и добавлю - но прежде всего надо разогнать из руководства рфс и РПЛ Митрофанова с Алаевым.
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