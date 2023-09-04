«Там был Путин. О нас будут говорить на «Первом», везде дадут фейма». Игрок 2Drots Крап о матче Кубка в сухом доке

Теги ФОНБЕТ Кубок России Владимир Путин Первый канал Динамо Киров Чемпионат.com 2Drots Winline Медиалига Даниил Крапивников Народная Команда Медиафутбол

Игрок 2Drots Крап поделился эмоциями о матче Кубка в сухом доке.

Матч 3-го раунда Фонбет Кубка России между 2Drots и кировским «Динамо» пройдет в поселке Белокаменка в Мурманской области на специально подготовленном поле в сухом доке.

«В 2Drots – как в сказке. Всегда какой-то новый этап. Сейчас [после матча на берегу Баренцева моря] о нас будут говорить на «Первом канале».

Везде будут говорить, потому что это проект «Новатэка»: видел, там был Владимир Владимирович Путин (президент РФ в июле посетил «Арктик СПГ 2» – Sports.ru).

Нам везде снова дадут фейма (популярности). И это круто», – сказал Даниил Крапивников.

Сам Крап не попал в заявку 2Drots на сегодняшний матч. Недавно он перешел в «Народную Команду» на правах аренды.

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36 комментариев

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Tollie
"Путин воз там. О нас будут спикать эвривеа, фейма будет ту мач" - сказал Крап в интервью Пахану и Ферзю.

новости спорта - 2023. аминь.
+78
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+77
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Гамарджоба Генацвале
На берегу моря в 40 км от моря.
+47
-3
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Eden Hazard
Думаю что те, кто интересуется *типа футболом" и те, кто смотрит Первый - это две разные группы людей. Так что хз, какой фэйс он ждёт. Там панда какая то родилась на прошлой неделе. Примерно так же и этот матч осветят) хотя вряд ли, панда интереснее, не только по первому рассказали)
+34
-4
+30
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кuraakula belov
Дак Путин и в Кирове бывал
+19
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savik-A.M.
Ответ catcher69
на луне надо было сыграть тогда не только бы на 1м говорили ))))
там Путина не было )
+16
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Ольга Байкова
Ответ верблюжья смегма
Половину слов вообще не понял
он русский язык не знает. Поколение элочек-людоедок.
+15
-1
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tiryuhan
фейма))
+11
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Ольга Байкова
бедная страна. Эти люди становятся лицом России. Катастрофа
+11
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верблюжья смегма
Половину слов вообще не понял
+9
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catcher69
на луне надо было сыграть тогда не только бы на 1м говорили ))))
+7
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Мистер Уайт
Не забудьте попросить у Путина уайлд-кард в РПЛ и вам ещё везде дадут фейма.
+6
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catcher69
Ответ savik-A.M.
там Путина не было )
но зато там есть лунный трактор луна 25 !!!!!!!!!!!!!!!
+8
-2
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Гаврила Ардалионович
Там будут специально обученные "случайные" люди.
+5
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Уся Ваткин
Телевизор включаю — там Путин. Радио включаю — там Путин. Газету открываю — и там Путин. Консервы, однако, боюсь открывать...
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Паровоз19
провели бы в бункере матч
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dimur
С козырей зашёл.
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Spaten
Крапива нормальное погоняло
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privet100
Ответ Eden Hazard
Думаю что те, кто интересуется *типа футболом" и те, кто смотрит Первый - это две разные группы людей. Так что хз, какой фэйс он ждёт. Там панда какая то родилась на прошлой неделе. Примерно так же и этот матч осветят) хотя вряд ли, панда интереснее, не только по первому рассказали)
Фэйс ))))
+2
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Recreated
Ответ catcher69
на луне надо было сыграть тогда не только бы на 1м говорили ))))
...А говорили бы и на Луне!
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Александр Чижов
А слабо как в муроме матную песню про вову или кишка тонка краб?????
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Заборостроитель
А могли в Тыве сыграть, где он костыль забивал, раз до нового кратера на Луне нет логистики
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catcher69
Ответ Recreated
...А говорили бы и на Луне!
вооооооооот !!!!!!!!!!!!!!!!!
это ли не успешный успех ???????
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Recreated
Провели бы лучше матч на его яхте,а хотя она арестована, в бункере тогда!
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Фут.Боль
Он даже сам на доке написал:
- Здесь был Вова.
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poolshh
Ответ catcher69
но зато там есть лунный трактор луна 25 !!!!!!!!!!!!!!!
Он не на Луне, он в Луне)
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