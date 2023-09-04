«Там был Путин. О нас будут говорить на «Первом», везде дадут фейма». Игрок 2Drots Крап о матче Кубка в сухом доке
Игрок 2Drots Крап поделился эмоциями о матче Кубка в сухом доке.
Матч 3-го раунда Фонбет Кубка России между 2Drots и кировским «Динамо» пройдет в поселке Белокаменка в Мурманской области на специально подготовленном поле в сухом доке.
«В 2Drots – как в сказке. Всегда какой-то новый этап. Сейчас [после матча на берегу Баренцева моря] о нас будут говорить на «Первом канале».
Везде будут говорить, потому что это проект «Новатэка»: видел, там был Владимир Владимирович Путин (президент РФ в июле посетил «Арктик СПГ 2» – Sports.ru).
Нам везде снова дадут фейма (популярности). И это круто», – сказал Даниил Крапивников.
Сам Крап не попал в заявку 2Drots на сегодняшний матч. Недавно он перешел в «Народную Команду» на правах аренды.
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