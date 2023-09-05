«Юрана бы в «Спартак» поставил, он бы навел порядок. Ощущение, что доигрывают сезон уже. Все меньше хочется болеть». Форвард «Ак Барса» Лукоянов о футболе

Артем Лукоянов считает, что Сергей Юран нужен футбольному «Спартаку».

Форвард « » болеет за московский клуб.

– Я бы главным тренером « » поставил . Он бы навел порядок. Не понимаю, почему некоторые игроки выходят в стартовом составе. Что там делает ? С каждым днем все меньше и меньше хочется болеть.

– С «Динамо» зато здорово сыграли.

– Это другой турнир. Знаете, лучше бы они в Кубке проигрывали, но в чемпионате шли на первом месте. Сейчас складывается ощущение, что они просто доигрывают сезон уже, – сказал хоккеист.

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