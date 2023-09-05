«Юрана бы в «Спартак» поставил, он бы навел порядок. Ощущение, что доигрывают сезон уже. Все меньше хочется болеть». Форвард «Ак Барса» Лукоянов о футболе

Теги Спартак Ак Барс премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Сергей Юран КХЛ Артем Лукоянов Алексис Дуарте Гильермо Абаскаль Хоккей

Артем Лукоянов считает, что Сергей Юран нужен футбольному «Спартаку».

Форвард «Ак Барса» болеет за московский клуб. 

– Я бы главным тренером «Спартака» поставил Юрана. Он бы навел порядок. Не понимаю, почему некоторые игроки выходят в стартовом составе. Что там делает Дуарте? С каждым днем все меньше и меньше хочется болеть.

– С «Динамо» зато здорово сыграли.

– Это другой турнир. Знаете, лучше бы они в Кубке проигрывали, но в чемпионате шли на первом месте. Сейчас складывается ощущение, что они просто доигрывают сезон уже, – сказал хоккеист. 

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60 комментариев

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Владислав Назаров
Юран интересен как возможный тренер...Очень хорошо понимаю тех, кто не хочет смотреть на основной состав СМ в последних 3-4 матчах и далее...
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Ветер
Ответ Коля Строгонов
Согласен. Хватит нам экспериментов с иностранными тренерами. Надо ставить нашего, спартаковца. Тихонов давно уже заслужил приглашения в "Спартак"!
Пусть сначала докажет что вообще способен быть тренером. Первая и вторая лига, к его услугам.
+15
-2
+13
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Nomer22
Да на самом деле, пускай. Раз вот так Умяров обрежется-а в раздевалке не плюшевый рыжий Абби, а грозный Юран. Скажет как в том видео: "Тебе здесь цирк или чё я не могу понять".
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Буратино55
Ответ Мартинелли
И что Юран выиграл будучи тренером? Какие были успехи? Кроме конечно многочисленных компенсаций за увольнения по 20 млн. руб.
Юран любой команде быстро ставит свой футбол и у него все футболисты бегут и рвут, барсик молодец, не ожидал что из него выйдет хороший тренер
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jeckk
Я бы тоже на это посмотрел. Хуже не будет точно. За то забегают.. Есть Тихонов, Алень, который чемпионский сезон сделал..
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Илья Румянцев
Ответ Мартинелли
И что Юран выиграл будучи тренером? Какие были успехи? Кроме конечно многочисленных компенсаций за увольнения по 20 млн. руб.
Ну тренеруя Химки и НН тяжело что то выиграть,Семак до Зенита тоже ничего не выигрывал.При Юране команды играли сильнее.А у Спартака состав реально сильный и способен бороться за первое место.
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Уся Ваткин
Барсик подошёл бы Ак Барсу
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Мартинелли
Ответ Владислав Назаров
Юран интересен как возможный тренер...Очень хорошо понимаю тех, кто не хочет смотреть на основной состав СМ в последних 3-4 матчах и далее...
И что Юран выиграл будучи тренером? Какие были успехи? Кроме конечно многочисленных компенсаций за увольнения по 20 млн. руб.
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Мартинелли
Ответ jeckk
Я бы тоже на это посмотрел. Хуже не будет точно. За то забегают.. Есть Тихонов, Алень, который чемпионский сезон сделал..
Алень не делал чемпионский сезон. При нем команда в 7 защитников оборонялась при счете 1:0
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Коля Строгонов
Ответ Женя Ребко
Юрана?..... Андрея Тихонова надо назначать.
Согласен.
Хватит нам экспериментов с иностранными тренерами. Надо ставить нашего, спартаковца. Тихонов давно уже заслужил приглашения в "Спартак"!
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Dmitry Orlov
Ответ Ветер
Юран или Игнашевич - было бы топ. Рыжий , один из самых слабых тренеров в РПЛ.
У спартачей реально цикл. Сколько лет, сколько тренеров - ничего не меняется. Ну несколько матчей назад (до игры с Зенитом) были крики "Спартак - главный претендент на чемпионство, Зенит, подвинься", месяца не прошло, и уже - "всё, тренера гнать, игроки - привозилы, кошмар". А главное - вместо этого предлагают взять тренера из команды в подвале таблицы, который никогда не тренировал команду, которая борется за медали. Зачем? Чтобы что? Чтобы команда хорошо начала на мотивации, а через год опять будут требовать его отставки?
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Fuji69
Ответ Женя Ребко
Химки - это не Спартак. Всех подряд в Спартак не надо даже предлагать, итак в Спартаке тренерская чехарда. В своё время поспешили Карьеру уволить, и теперь оказалось, что насмешили тем увольнением. Спартак с ним был в лидерах нашего футбола, а теперь в ж##е.
С Каррерой ? Ну ну . Ну в принципе у нас опорников хоть отбавляй . До сих пор вспоминаю , нам отыгрываться надо , а он Тимофеева на поле выводит . ,,Чудо ,, тренер ! Странно,что не востребован ни где и Конте его обратно в помощники не приглашает .
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Женя Ребко
Ответ Ветер
Мне достаточно что руководя Химками, он не был " мальчиком для битья" , в играх со Спартаком, ЦСКА и Зенитом.
Химки - это не Спартак.
Всех подряд в Спартак не надо даже предлагать, итак в Спартаке тренерская чехарда. В своё время поспешили Карьеру уволить, и теперь оказалось, что насмешили тем увольнением. Спартак с ним был в лидерах нашего футбола, а теперь в ж##е.
+4
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Иван Иванов
Ответ Уся Ваткин
Барсик подошёл бы Ак Барсу
Или Барысу 😂
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Пользователь Имени
Зачем Юрану Спартак понять можно: одной компенсацией можно перебить 4 "химкинских", а зачем Спартаку тренер Юран!?
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Коля Строгонов
Ответ Dmitry Orlov
Были уже спартаковцы - был Карпин, был Аленичев с Титовым в ассистентах. И что? Так же заканчивали, когда болельщики орали "увольняйте этого физрука".
У всех разная тренерская карьера получается. А почему бы тогда не вспомнить Олега Романцева? Так что из легендарных футболистов только единицы становятся легендарным тренерами.
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Dmitry Orlov
Ответ Коля Строгонов
Согласен. Хватит нам экспериментов с иностранными тренерами. Надо ставить нашего, спартаковца. Тихонов давно уже заслужил приглашения в "Спартак"!
Были уже спартаковцы - был Карпин, был Аленичев с Титовым в ассистентах. И что? Так же заканчивали, когда болельщики орали "увольняйте этого физрука".
+2
-1
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Лена Лина
Ответ Ветер
Пусть сначала докажет что вообще способен быть тренером. Первая и вторая лига, к его услугам.
А Юран чем лучше Тихонова? Что он добился в тренерской карьере?
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Михаил Меликов
Ответ jeckk
Я бы тоже на это посмотрел. Хуже не будет точно. За то забегают.. Есть Тихонов, Алень, который чемпионский сезон сделал..
Хватит ребята ерунду предлогать! Тренер!!! Тренер нужен с авторитетом, а не пастухи.
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Александр Павлов
Юран отличный мотиватор. За словом и делом в карман не полезет.
Спартаку нужен тренер тиран. Чтобы драл и гонял .
А это демократия устроенная абаскалем ни в какие ворота не влезает.
Вы почитайте интервью игроков после всех поражений. Везде пофигизм
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Dmitry Orlov
Ответ Валерий Самсонов
Вот где ты слышал что мы кричали про чемпионство??? Где ???
И здесь, и на Чемпионате, и в Спорт-Экспрессе, и в телеграм-каналах. "5 побед в 5 первых матчах сезона, лучший старт в истории, как же хорош Спартак!" и всё в таком духе.
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Ветер
Ответ Dmitry Orlov
У спартачей реально цикл. Сколько лет, сколько тренеров - ничего не меняется. Ну несколько матчей назад (до игры с Зенитом) были крики "Спартак - главный претендент на чемпионство, Зенит, подвинься", месяца не прошло, и уже - "всё, тренера гнать, игроки - привозилы, кошмар". А главное - вместо этого предлагают взять тренера из команды в подвале таблицы, который никогда не тренировал команду, которая борется за медали. Зачем? Чтобы что? Чтобы команда хорошо начала на мотивации, а через год опять будут требовать его отставки?
Я ещé в конце прошлого сезона, сделал выводы по Абаскалю. Так что твоé негодование не по адресу. Да и спартачи не кричали про главный претендент на чепионство. Если ты слышал подобное от кликуш на Газпромматч ТВ, то не стоит сюда примазывать болельщиков Спартака.
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Ветер
Юран или Игнашевич - было бы топ. Рыжий , один из самых слабых тренеров в РПЛ.
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dimamak10
Ответ Коля Строгонов
Согласен. Хватит нам экспериментов с иностранными тренерами. Надо ставить нашего, спартаковца. Тихонов давно уже заслужил приглашения в "Спартак"!
А чем заслужил ? Тем что сидит экспертом на матч премьер ? Он толком и не тренировал никого.
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Сергей Орлов
Ответ Женя Ребко
Юрана?..... Андрея Тихонова надо назначать.
Тогда уж сразу Мостового.
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