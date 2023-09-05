«Юрана бы в «Спартак» поставил, он бы навел порядок. Ощущение, что доигрывают сезон уже. Все меньше хочется болеть». Форвард «Ак Барса» Лукоянов о футболе
Артем Лукоянов считает, что Сергей Юран нужен футбольному «Спартаку».
Форвард «Ак Барса» болеет за московский клуб.
– Я бы главным тренером «Спартака» поставил Юрана. Он бы навел порядок. Не понимаю, почему некоторые игроки выходят в стартовом составе. Что там делает Дуарте? С каждым днем все меньше и меньше хочется болеть.
– С «Динамо» зато здорово сыграли.
– Это другой турнир. Знаете, лучше бы они в Кубке проигрывали, но в чемпионате шли на первом месте. Сейчас складывается ощущение, что они просто доигрывают сезон уже, – сказал хоккеист.
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Хватит нам экспериментов с иностранными тренерами. Надо ставить нашего, спартаковца. Тихонов давно уже заслужил приглашения в "Спартак"!
Всех подряд в Спартак не надо даже предлагать, итак в Спартаке тренерская чехарда. В своё время поспешили Карьеру уволить, и теперь оказалось, что насмешили тем увольнением. Спартак с ним был в лидерах нашего футбола, а теперь в ж##е.
Спартаку нужен тренер тиран. Чтобы драл и гонял .
А это демократия устроенная абаскалем ни в какие ворота не влезает.
Вы почитайте интервью игроков после всех поражений. Везде пофигизм