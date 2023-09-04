Некит о матче в сухом доке: «Как будто играешь в FIFA Street. Поле хорошее: 2Drots приехали, говно не постелют»

Некит считает историческим событием матч 2Drots в сухом доке.

Игра 3-го раунда Фонбет Кубка России между 2Drots и кировским «Динамо» проходит в поселке Белокаменка в Мурманской области на специально подготовленном поле в сухом доке.

– Очень необычно, как будто играешь в FIFA Street. Прикольно быть первой командой, которая играет в таких условиях, в этом есть частичка истории.

– Как поле?

– Говорят, хорошее. Ребята говорили, что чуть твердое, но вроде лучше, чем было в прошлом матче. Я думаю, тут сборная России будет тренироваться. Тем более, 2Drots приехали, говно не постелют.

– Как ты относишься к тому, что игру перенесли сюда из Кирова?

– Ради таких крупных историй приходится чем-то жертвовать, к сожалению. Но, насколько я знаю, мы на уже на следующей неделе сыграем в Кирове [в матче Winline Медиалиги]. Так что болельщики увидят всех своих кумиров.

В России, да и вообще в мире я не видел, чтобы играли на таких полянах. Так что это в любом случае что-то новое. Тут 750 человек на трибунах, а еще наверху вокруг этой арены собрались люди, смотрят, как в Колизее, – сказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Ярославу Сусову.

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