Некит о матче в сухом доке: «Как будто играешь в FIFA Street. Поле хорошее: 2Drots приехали, говно не постелют»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Sports.ru Динамо Киров стадионы 2Drots Никита «Персона года» Панасюк Медиафутбол

Некит считает историческим событием матч 2Drots в сухом доке.

Игра 3-го раунда Фонбет Кубка России между 2Drots и кировским «Динамо» проходит в поселке Белокаменка в Мурманской области на специально подготовленном поле в сухом доке. 

– Очень необычно, как будто играешь в FIFA Street. Прикольно быть первой командой, которая играет в таких условиях, в этом есть частичка истории.

– Как поле?

– Говорят, хорошее. Ребята говорили, что чуть твердое, но вроде лучше, чем было в прошлом матче. Я думаю, тут сборная России будет тренироваться. Тем более, 2Drots приехали, говно не постелют.

– Как ты относишься к тому, что игру перенесли сюда из Кирова?

– Ради таких крупных историй приходится чем-то жертвовать, к сожалению. Но, насколько я знаю, мы на уже на следующей неделе сыграем в Кирове [в матче Winline Медиалиги]. Так что болельщики увидят всех своих кумиров.

В России, да и вообще в мире я не видел, чтобы играли на таких полянах. Так что это в любом случае что-то новое. Тут 750 человек на трибунах, а еще наверху вокруг этой арены собрались люди, смотрят, как в Колизее, – сказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Ярославу Сусову.

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12 комментариев

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Александр Денисов
Боже, что за клоун!
Почему я это читаю
+19
-3
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Vadim225
🤦‍♂️
+17
-3
+14
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pztpzhmx66
Ответ Александр Денисов
Боже, что за клоун! Почему я это читаю
Это реально ужас
+9
-1
+8
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VanyaVanya063
Этим жестом мы снова показываем что у нас не страна а декорация . Нет бы сделать такое поле в каком нибудь регионе , но нет мы выберем типичную показуху…
+7
-3
+4
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ddddan 2
Ответ Ольга Байкова
На месте кировчан я бы эту команду ссаными тряпками из города погнал чтоб детей не развращали.
детей развращают?как интересно?
а их не развращает мужчина,сидящий на сайте под женским фото и именем?)))
+5
-1
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Ольга Байкова
На месте кировчан я бы эту команду ссаными тряпками из города погнал чтоб детей не развращали.
+5
-4
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Хейтер_Антона_Чейза_228
Ответ VanyaVanya063
Этим жестом мы снова показываем что у нас не страна а декорация . Нет бы сделать такое поле в каком нибудь регионе , но нет мы выберем типичную показуху…
Если честно ещё непонятно кто и зачем эту показуху заказывает.
+2
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Заборостроитель
Постелили палки
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Lyelik
Акафий.
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Francesc Fàbregas
Вот за что мы заслужили читать эти слова 2ghdfj Динамо Фонбет Некит 3 раунд Кубка России
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Spaten
Не успели воду дать?
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