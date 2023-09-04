«2Drots – новая народная команда, о нас говорит вся Россия. Был «Спартак», а теперь 2Drots». Президент 2D Некит после кубковой победы
Некит считает, что 2Drots становятся народной командой в России.
Сегодня «самураи» победили «Динамо» Киров (2:0) и стали первой медийной командой, пробившейся в 4-й раунд Фонбет Кубка России.
– Установлен рекорд медиафутбола. Еще две стадии – и выйдем на клуб РПЛ.
– Думаешь, это возможно?
– Я думаю, что возможно и РПЛ выиграть. Я верю и советую всем верить в самые невероятные мечты.
Про 2Drots говорит вся Россия. Это новая народная команда. История повторяется — был «Спартак», а теперь 2Drots.
Надо усердно работать, принимать верные решения, чтобы [статус народной команды] закрепился на века, – сказал президент 2Drots.
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