«2Drots – новая народная команда, о нас говорит вся Россия. Был «Спартак», а теперь 2Drots». Президент 2D Некит после кубковой победы

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России 2Drots Winline Медиалига Никита «Персона года» Панасюк Медиафутбол

Некит считает, что 2Drots становятся народной командой в России.

Сегодня «самураи» победили «Динамо» Киров (2:0) и стали первой медийной командой, пробившейся в 4-й раунд Фонбет Кубка России.

– Установлен рекорд медиафутбола. Еще две стадии – и выйдем на клуб РПЛ.

– Думаешь, это возможно?

– Я думаю, что возможно и РПЛ выиграть. Я верю и советую всем верить в самые невероятные мечты.

Про 2Drots говорит вся Россия. Это новая народная команда. История повторяется — был «Спартак», а теперь 2Drots.

Надо усердно работать, принимать верные решения, чтобы [статус народной команды] закрепился на века, – сказал президент 2Drots.

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79 комментариев

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tfs
Админы, а как новости об этой "народной команде" можно целиком и полностью исключить из ленты???
+139
-4
+135
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Roman
Шиза разыгралась
+55
-3
+52
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Платон Кадагидзе
Спортс, не прикрепляйте теги Премьер-лиги к этим клоунам 🙏 Не засоряйте ленту
+44
-1
+43
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antiginer
В спор между Зенитом и Спартаком кто народнее и болельнее вмешался некто третий
+34
-2
+32
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marco -81
Ответ tfs
Админы, а как новости об этой "народной команде" можно целиком и полностью исключить из ленты???
Навсегда
+19
0
+19
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Николай Корягин
Сухой док оказался не таким сухим и этому Некиту уже больше не наливать
+15
-1
+14
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Илья Ворошилов
Ответ Гуру Ёптыть
подскажите что значит это название 2дротс ?
2 дебила
+14
-1
+13
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IlyaGrain
Ага, конечно же . Вся Россия вас знать не знает , как и весь ваш медиагэ 🤷🏻‍♂️😬
+13
-2
+11
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Подкат Мальдини
Ответ tfs
Админы, а как новости об этой "народной команде" можно целиком и полностью исключить из ленты???
Если узнаешь как, обязательно дай знать пожалуйста !
+11
0
+11
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Пикачу82
Это клиника....))))
+6
-2
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Олег Сагайдачный
Ответ Гуру Ёптыть
подскажите что значит это название 2дротс ?
Два дзюбы.
+4
0
+4
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Odin Odin
Смешной клоун)))
+4
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Эдуард Черняев
Один я зову их задротс? Как вообще можно выбрать такое дебильное название
+5
-1
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Платон Кадагидзе
Спортс, не прикрепляйте теги Премьер-лиги к этим клоунам 🙏 Не засоряйте ленту
Абсолютно согласен
+3
0
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Артём Стёпин
смешно.
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Lyelik
Ответ Гуру Ёптыть
подскажите что значит это название 2дротс ?
Сайт не даёт написать, к сожалению.
+3
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Ivan Petrov
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Спартак был есть и будет и он всегда будет на слуху,а вот такие команды как 2 Drots и Зенит как были временными проектами так и будут
+10
-7
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Типичный Работяга
Специально вкидывает, плохой пиар тоже работает
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Jervinho
Кто это?
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Илья Ворошилов
Народный мусор
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Гуру Ёптыть
подскажите что значит это название 2дротс ?
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Александр Трофимов
Человеку к психиатору нужно
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Никита Аксанов
Со стороны выглядит так, будто эти Некиты и Слоны своими громкими высказываниями чуть ли не в слезах на коленях умоляют, чтобы на них обратили внимание. Но глупость не станет правдой, если бесконечно её повторять.
+6
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GtSwan
Понеслось!
Острый приступ мании величия на фоне выигранного матча :)
+4
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Marienburg
Ответ tfs
Админы, а как новости об этой "народной команде" можно целиком и полностью исключить из ленты???
Заказать Некита
+3
-1
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