«2Drots – новая народная команда, о нас говорит вся Россия. Был «Спартак», а теперь 2Drots». Президент 2D Некит после кубковой победы

Некит считает, что 2Drots становятся народной командой в России.

Сегодня «самураи» победили «Динамо» Киров (2:0) и стали первой медийной командой, пробившейся в 4-й раунд Фонбет Кубка России.

– Установлен рекорд медиафутбола. Еще две стадии – и выйдем на клуб РПЛ.

– Думаешь, это возможно?

– Я думаю, что возможно и РПЛ выиграть. Я верю и советую всем верить в самые невероятные мечты.

Про 2Drots говорит вся Россия. Это новая народная команда. История повторяется — был «Спартак», а теперь 2Drots.

Надо усердно работать, принимать верные решения, чтобы [статус народной команды] закрепился на века, – сказал президент 2Drots.

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