Сослан Гатагов: «Я плачу налоги, а «Чисто Питер» – команда на госбюджете. В шутку могу сказать, что принадлежу ей»

Сослан Гатагов назвал «Чисто Питер» командой на государственном бюджете.

«Я в шутку могу сказать, что принадлежу команде «Чисто Питер». Сто процентов.

Потому что я плачу налоги, а эта команда на государственном бюджете.

« » – это люди, которые причастны к « ». Это круто.

Я опираюсь на твои слова (обращается к журналисту Севастиану Терлецкому – Sports.ru) о том, что они [финансируются] из госбюджета, то есть там есть наши налоги. Правильно?» – сказал экс-хавбек « » и руководитель медиафутбольной команды FC Bus.

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