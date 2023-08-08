Сослан Гатагов: «Я плачу налоги, а «Чисто Питер» – команда на госбюджете. В шутку могу сказать, что принадлежу ей»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сослан Гатагов деньги Winline Медиалига FC Bus Чисто Питер Медиафутбол

Сослан Гатагов назвал «Чисто Питер» командой на государственном бюджете.

«Я в шутку могу сказать, что принадлежу команде «Чисто Питер». Сто процентов.

Потому что я плачу налоги, а эта команда на государственном бюджете.

«Чисто Питер» – это люди, которые причастны к «Зениту». Это круто.

Я опираюсь на твои слова (обращается к журналисту Севастиану Терлецкому – Sports.ru) о том, что они [финансируются] из госбюджета, то есть там есть наши налоги. Правильно?» – сказал экс-хавбек «Спартака» и руководитель медиафутбольной команды FC Bus.

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6 комментариев

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Хотел поправить, что раз команда государственная, то не он ей принадлежит, а она ему. А потом как вспомнил...
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поэтому вопрос : зачем нужен медиафутбол?
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Что, государственные деньги уже и в медиалиге?
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Ответ Дмитрий Чадаев
поэтому вопрос : зачем нужен медиафутбол?
Он скорее нужен, вопрос в том зачем в медиафутболе команда с госфинансированием.
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Ответ Сергей Ефимов
Он скорее нужен, вопрос в том зачем в медиафутболе команда с госфинансированием.
ну да, тоже хороший вопрос
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