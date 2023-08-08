Сослан Гатагов: «Я плачу налоги, а «Чисто Питер» – команда на госбюджете. В шутку могу сказать, что принадлежу ей»
Сослан Гатагов назвал «Чисто Питер» командой на государственном бюджете.
«Я в шутку могу сказать, что принадлежу команде «Чисто Питер». Сто процентов.
Потому что я плачу налоги, а эта команда на государственном бюджете.
«Чисто Питер» – это люди, которые причастны к «Зениту». Это круто.
Я опираюсь на твои слова (обращается к журналисту Севастиану Терлецкому – Sports.ru) о том, что они [финансируются] из госбюджета, то есть там есть наши налоги. Правильно?» – сказал экс-хавбек «Спартака» и руководитель медиафутбольной команды FC Bus.
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