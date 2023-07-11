Погребняк готов перейти в «Чисто Питер»: «Жду приглашение от Радимова»

Павел Погребняк готов сыграть за новый медиафутбольный клуб «Чисто Питер».

« – это популяризация футбола в нашей стране. Сколько болельщиков приходит на стадионы. Матчи транслируются по ТВ.

Молодые ребята проявляют себя и могут заиграть в команде . Я положительно отношусь ко всем командам, у них есть и возможность в Кубке России участвовать.

Готов ли я присоединиться к команде « »? Я поддерживаю этот проект, с клубом и городом все согласовано. Жду приглашение от Владислава Николаевича [Радимова]», – сказал 39-летний форвард.

Погребняк – воспитанник «Спартака». В 2007 году он перешел в «Зенит» и выиграл с петербургским клубом чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.