Погребняк готов перейти в «Чисто Питер»: «Жду приглашение от Радимова»

Теги Зенит Владислав Радимов Павел Погребняк премьер-лига Россия Winline Медиалига возможные трансферы Чисто Питер Медиафутбол

Павел Погребняк готов сыграть за новый медиафутбольный клуб «Чисто Питер».

«Медиалига – это популяризация футбола в нашей стране. Сколько болельщиков приходит на стадионы. Матчи транслируются по ТВ.

Молодые ребята проявляют себя и могут заиграть в команде РПЛ. Я положительно отношусь ко всем командам, у них есть и возможность в Кубке России участвовать.

Готов ли я присоединиться к команде «Чисто Питер»? Я поддерживаю этот проект, с клубом и городом все согласовано. Жду приглашение от Владислава Николаевича [Радимова]», – сказал 39-летний форвард.

Погребняк – воспитанник «Спартака». В 2007 году он перешел в «Зенит» и выиграл с петербургским клубом чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

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3 комментария

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Marina_Greta
Трансфер лета просто! Не Рединг конечно, но тоже неплохо)
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Джононбек Тоиров
Добро пожаловать в Питер! всегда рады
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Faust Doc
Понеслось, по окончанию сезона бюджет медийного города Питера будет в районе 5-8 клуба Рпл, к гадалке не ходи!
гы гы гы
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