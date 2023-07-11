Погребняк готов перейти в «Чисто Питер»: «Жду приглашение от Радимова»
Павел Погребняк готов сыграть за новый медиафутбольный клуб «Чисто Питер».
«Медиалига – это популяризация футбола в нашей стране. Сколько болельщиков приходит на стадионы. Матчи транслируются по ТВ.
Молодые ребята проявляют себя и могут заиграть в команде РПЛ. Я положительно отношусь ко всем командам, у них есть и возможность в Кубке России участвовать.
Готов ли я присоединиться к команде «Чисто Питер»? Я поддерживаю этот проект, с клубом и городом все согласовано. Жду приглашение от Владислава Николаевича [Радимова]», – сказал 39-летний форвард.
Погребняк – воспитанник «Спартака». В 2007 году он перешел в «Зенит» и выиграл с петербургским клубом чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.
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