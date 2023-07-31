Егоров о победе «Спартака»: «Ждите третий шаг к чемпионству через неделю. Если «Рубин» будет обыгран, то следом падут и «Урал», и «Зенит»
Дмитрий Егоров высказался о матче 2-го тура Мир РПЛ «Спартак» – «Балтика» (2:1).
«Нравиться должна не игра, а способность команды давать результат в ничейных матчах. И если в вашем виртуальном мире «Спартак» играет не очень, то в реальном – берет 6 очков в РПЛ и побеждает «Краснодар» в гостях в Кубке.
И еще есть несколько вопросов. Вы что, знаете, как Абаскаль собирается раскладываться по дистанции? Понимаете уровень нагрузок и когда будет достигнут пик, а когда, соответственно настанет спад?
У меня здесь прогнозы не самые плохие. Почему? Потому что вариативность в атакующей группе позволяет пройти период до зимы, не сильно завися от травм и единичных просадок.
Ждите третий шаг к чемпионству уже через неделю. Если «Рубин» будет обыгран, то следом падут и «Урал», и «Зенит». Подчеркивая: ключевой матч будет именно в третьем туре.
И, что очень важно, в этом «Рубине» нет ну вообще ничего страшного», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».
А дальше вы всё сами знаете
Ну а так конечно удачи но не с нами, тем интереснее чемпионат, да и тренер у вас пока молодцом держится, разве что сегодня кто-то укусил, за количество игр начал говорить!
Вот ведь откровенную чушь спорол.
пусть мясо не думает,что прогулка будет лёгкой
да, в начале матче спартак владел небольшим преимуществом, прямо как динамо и сочи, но в отличии от них сумел забить гол со своего первого момента, а затем благодаря ненужному удалению смог довести матч до победы, и да, даже в большинстве ещё создал несколько моментов
но, я вам говорю, если бы не перезаряженность Сперцяна, который привез красную - чёрта с два вы победили бы в Краснодаре