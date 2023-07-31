Егоров о победе «Спартака»: «Ждите третий шаг к чемпионству через неделю. Если «Рубин» будет обыгран, то следом падут и «Урал», и «Зенит»

Дмитрий Егоров высказался о матче 2-го тура Мир РПЛ «Спартак» – «Балтика» (2:1).

«Нравиться должна не игра, а способность команды давать результат в ничейных матчах. И если в вашем виртуальном мире « » играет не очень, то в реальном – берет 6 очков в и побеждает « » в гостях в Кубке.

И еще есть несколько вопросов. Вы что, знаете, как Абаскаль собирается раскладываться по дистанции? Понимаете уровень нагрузок и когда будет достигнут пик, а когда, соответственно настанет спад?

У меня здесь прогнозы не самые плохие. Почему? Потому что вариативность в атакующей группе позволяет пройти период до зимы, не сильно завися от травм и единичных просадок.

Ждите третий шаг к чемпионству уже через неделю. Если « » будет обыгран, то следом падут и «Урал», и « ». Подчеркивая: ключевой матч будет именно в третьем туре.

И, что очень важно, в этом «Рубине» нет ну вообще ничего страшного», – написал президент медиафутбольного клуба « ».