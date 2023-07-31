Егоров о победе «Спартака»: «Ждите третий шаг к чемпионству через неделю. Если «Рубин» будет обыгран, то следом падут и «Урал», и «Зенит»

Теги Спартак Зенит Рубин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Урал Краснодар Дмитрий Егоров Гильермо Абаскаль Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался о матче 2-го тура Мир РПЛ «Спартак» – «Балтика» (2:1).

«Нравиться должна не игра, а способность команды давать результат в ничейных матчах. И если в вашем виртуальном мире «Спартак» играет не очень, то в реальном – берет 6 очков в РПЛ и побеждает «Краснодар» в гостях в Кубке.

И еще есть несколько вопросов. Вы что, знаете, как Абаскаль собирается раскладываться по дистанции? Понимаете уровень нагрузок и когда будет достигнут пик, а когда, соответственно настанет спад?

У меня здесь прогнозы не самые плохие. Почему? Потому что вариативность в атакующей группе позволяет пройти период до зимы, не сильно завися от травм и единичных просадок.

Ждите третий шаг к чемпионству уже через неделю. Если «Рубин» будет обыгран, то следом падут и «Урал», и «Зенит». Подчеркивая: ключевой матч будет именно в третьем туре.

И, что очень важно, в этом «Рубине» нет ну вообще ничего страшного», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».

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23 комментария

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Чёрный Плащ˙
Узнаю первую стадию Колеса Сансары Спартака.
А дальше вы всё сами знаете
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WelcomeBackPURE
Надеюсь, что среди болельщиков Спартак больше адекватных, чем он ))))
+25
-2
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Umnik9
Бухают же люди)
+10
0
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Доктор Верховцев
Опять оно здесь...
+8
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xoms
Ну наконец-то старые песни о главном включили!
Ну а так конечно удачи но не с нами, тем интереснее чемпионат, да и тренер у вас пока молодцом держится, разве что сегодня кто-то укусил, за количество игр начал говорить!
+7
-3
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Sajres_Smit
Ответ Чёрный Плащ˙
Узнаю первую стадию Колеса Сансары Спартака. А дальше вы всё сами знаете
ну не надо по маргиналам судить обо всех
+4
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Андрей Андреев
Сложно читать записки это сумасшедшего.Книга была лучше.
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валя_стакан
Едва не проиграли Оренбургу (дома на старте сезона) и со скрипом одолели Балтику (дома) и после этого сказки о чемпионстве от Фатимы-заремы
+4
-2
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Cst Cap
Прикинь, если никто больше не падёт? Начиная с "Рубина"? Чтож ты делать будешь, телеграмм в телефоне удалишь?
+2
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BolxoB
Вот почему о болельщиках Спартака судят по таким индивидам?
Вот ведь откровенную чушь спорол.
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Злодей Спб
Никакого спасу нет от КБ-глоров. Уже во втором туре чемпионить начинают! Хоть бы пятого подождали.
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Александр Смирнов
Википедию уже отредактировали , чемпионы второтурные?
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charly_54
Ну все понятно, до 5 тура у спартака начнётся кризис, потом смена тренера и далее по списку
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Elizaveta
все победы нахаляву
пусть мясо не думает,что прогулка будет лёгкой
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Лысый огурец
Не нужно так спешить, мы щас всех порвём, можно и обломатся потом что писать будете.
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Саша Нижурин
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рановато такую ахинею нести, всё равно , как сателлиты хотят побить рекорды Спартака
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imaginary
После матча с Краснодаром у многих КБ как будто крышу сорвало

да, в начале матче спартак владел небольшим преимуществом, прямо как динамо и сочи, но в отличии от них сумел забить гол со своего первого момента, а затем благодаря ненужному удалению смог довести матч до победы, и да, даже в большинстве ещё создал несколько моментов

но, я вам говорю, если бы не перезаряженность Сперцяна, который привез красную - чёрта с два вы победили бы в Краснодаре
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interested
Да вообще пора уже вручать чемпионский кубок - что там тянуть время! ;)
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Михаил Савченко
Чел набросил на 5+
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Pb-SE
Зенит порвать - пара пустяков, а вот с Уралом очки потеряют.
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Adjusted
Закусывать надо.
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