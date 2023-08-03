Президент Медиалиги Осипов: «Мазуров мог бы заиграть и в «Зените», и в «Спартаке»

Николай Осипов назвал медийных футболистов, которые могли бы усилить клубы РПЛ.

– Как вы думаете, кто из медиаигроков усилил бы «Зенит» или «Спартак»?

– Хороший вопрос. Мне кажется, парни из «БроукБойз» – Корж и Илья Мазуров. Я думаю, Мазур мог бы заиграть что в «Зените», что в «Спартаке». Я почему-то уверен, что усилить еще мог бы Влад Ослоновский из 2Drots, если бы травмы не так часто посещали этого человека. Миша Прокопьев мог бы усилить. Также еще Пича из «Родины Медиа» мог бы усилить «Спартак», – сказал президент Winline Медиалиги.