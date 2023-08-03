Президент Медиалиги Осипов: «Мазуров мог бы заиграть и в «Зените», и в «Спартаке»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Максим Пичугин Илья Мазуров «Слон» Владислав Ослоновский Амкал 2Drots Константин Корж Winline Медиалига БроукБойз Родина Медиа Прокоп Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов назвал медийных футболистов, которые могли бы усилить клубы РПЛ.

– Как вы думаете, кто из медиаигроков усилил бы «Зенит» или «Спартак»?

– Хороший вопрос. Мне кажется, парни из «БроукБойз» – Корж и Илья Мазуров. Я думаю, Мазур мог бы заиграть что в «Зените», что в «Спартаке». Я почему-то уверен, что усилить еще мог бы Влад Ослоновский из 2Drots, если бы травмы не так часто посещали этого человека. Миша Прокопьев мог бы усилить. Также еще Пича из «Родины Медиа» мог бы усилить «Спартак», – сказал президент Winline Медиалиги.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
но пока он не интересен даже клубам ФНЛ.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
В Реале и в Барсе чегоуштам
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
И за Реал Мадрид, Манчестер Сити, другие гранды мирового футбола
В фифе есть даже женские команды, мог и за них!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Что он несет?
Илья Мазуров
2018–2019 ФК "Спартак-2" Москва (Первенство молодежных команд) 9матчей (0+0)
2019–2022 ФК "Факел" Воронеж (ФНЛ) 53матча (4+0)
2020–2021 → ФК "Факел-М" Воронеж (Вторая лига) 2матча (0+0)
2021–2022 → ФК СКА Ростов-на-Дону (Вторая лига) 18 (4+0)
2022 ФК "Балашиха" 17матче (2+0)
Какой нафиг Зенит и Спартак? Ему бы в середняке второй лиги для начала бы поиграть нормально
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ахахаха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий