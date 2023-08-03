Президент Медиалиги Осипов: «Мазуров мог бы заиграть и в «Зените», и в «Спартаке»
Николай Осипов назвал медийных футболистов, которые могли бы усилить клубы РПЛ.
– Как вы думаете, кто из медиаигроков усилил бы «Зенит» или «Спартак»?
– Хороший вопрос. Мне кажется, парни из «БроукБойз» – Корж и Илья Мазуров. Я думаю, Мазур мог бы заиграть что в «Зените», что в «Спартаке». Я почему-то уверен, что усилить еще мог бы Влад Ослоновский из 2Drots, если бы травмы не так часто посещали этого человека. Миша Прокопьев мог бы усилить. Также еще Пича из «Родины Медиа» мог бы усилить «Спартак», – сказал президент Winline Медиалиги.
В фифе есть даже женские команды, мог и за них!
Илья Мазуров
2018–2019 ФК "Спартак-2" Москва (Первенство молодежных команд) 9матчей (0+0)
2019–2022 ФК "Факел" Воронеж (ФНЛ) 53матча (4+0)
2020–2021 → ФК "Факел-М" Воронеж (Вторая лига) 2матча (0+0)
2021–2022 → ФК СКА Ростов-на-Дону (Вторая лига) 18 (4+0)
2022 ФК "Балашиха" 17матче (2+0)
Какой нафиг Зенит и Спартак? Ему бы в середняке второй лиги для начала бы поиграть нормально