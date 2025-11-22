«Я играл за «Сувон Самсунг», главным соперником был LG. Наш президент говорил: «Все равно, что будет в чемпионате. Мы должны выиграть этот матч». Лактионов о Корее
Главный тренер ФК «10» Денис Лактионов рассказал о соперничестве команд Samsung и LG в Южной Корее.
Большую часть игровой карьеры Лактионов провел в корейских командах, а в составе «Сувон Самсунг» он выигрывал чемпионат страны и азиатскую Лигу чемпионов.
– «Десятка» и «Амкал» троллят друг друга перед Суперкубком. Как вы относитесь к трештоку?
– Нормально, в большом футболе так же. Лиссабонское дерби, «Бенфика» и «Спортинг» разносят друг друга перед матчем.
В Корее я играл за «Сувон Самсунг», нашим главным соперником был LG. Это команды двух компаний производителей электроники. Перед матчем против LG к нам в раздевалку приходил президент компании Samsung: «Мне все равно, что будет в чемпионате. Мы должны выиграть этот матч».
Каких только фраз перед игрой не было в СМИ. Это круто, вызывает интерес.
– Перед Суперкубком «Десятка» предложила «Амкалу» сыграть на трофеи этого года – чемпионство Медиалиги и Кубок Медиалиги. С вами советовались?
– Конечно, Азамат Тахирыч мне позвонил, говорит: «Денис Владимирович, есть такая идея. Вы, наверное, слышали, что «Амкал» начинает собачиться. Мы не хотим это делать. Хочу предложить это».
Ответил, что это интересно. Будет стоять два кубка, по центру – суперкубок. Это антураж, нерв – круто! Для медиафутбола – вообще топ! Никто же не забирает титулы.
Потом Азамат в группе с футболистами устроил голосование. Многие поддержали. Может быть, даже все – я не смотрел, – сказал Лактионов.
