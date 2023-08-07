Защитник «Родины Медиа» Вяткин сломал Радимову ногу в «Зените-2»: «Оказалось, что он в школе «Локомотива» тоже тренеру ногу ломал»

Теги Локомотив Зенит Константин Зырянов Владислав Радимов премьер-лига Россия Вторая лига Зенит-2 Артем Вяткин Winline Медиалига Родина Медиа Чисто Питер Медиафутбол

Артем Вяткин сломал ногу Владиславу Радимову, когда выступал был в «Зените-2».

«Пришел Вяткин в «Зенит-2», начал доказывать на сборах в Турции. В конце тренировки была двухсторонка, Костя Зырянов вышел с поля, т.к. голеностоп у него болел. Ну я и решил зайти.

Захожу, мне дают передачу, Вяткин в подкате сзади прыгает. Выбивает и мяч, и ногу. В итоге делают мне снимок – перелом малоберцовой кости [смеется]. Гениально он был принят в команду.

А мне надо было лететь в УЕФА в Женеву по одному вопросу. А у меня гипса нет, не успели наложить. При взлете начала очень сильно болеть нога, и я рукой по иллюминатору скребу. Женщина рядом сидит и, наверное, думает: «Вот дурак, так боится летать».

А потом мне Вяткин рассказывает, что он в школе «Локомотива» тоже как-то тренеру ногу сломал. Я говорю: «Ты дебил? Не мог предупредить, я бы не выходил на поле», – рассказал экс-игрок и тренер «Зенита».

Недавно Радимов стал главным тренером команды «Чисто Питер» – медиафутбольного клуба из Санкт-Петербурга, новичка четвертого сезона Winline Медиалиги.

Радимов о финале Медиалиги: «Мне прислали кучу контента. Это же контент называется? Я рублю в теме!»

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11 комментариев

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Первый день на новой работе
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Сходу втащил начальнику
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Сказал, что начал доказывать
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Профессиональный костолом выходит?🤦‍♂️
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Когда уже медиафутбол признают недружественным спортом в России?
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"...выступал был... "?))
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Ответ Сергей48
Профессиональный костолом выходит?🤦‍♂️
Серийный ломщик тренеров.
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ну, поэтому он теперь в медеалиге
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"когда выступал был в «Зените-2»." уровень журналистики-топ((
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Можно вью, что мало майски касается по этой лиги г, выкладывать в кибер спорт, или отдельный раздел, читатели хотят про спорт и спортсменов, Радимов для многих умер как здравомыслищий человек как вступил в это г.
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Просто не любит когда коучи поучают ))
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Ответ Сергей48
Профессиональный костолом выходит?🤦‍♂️
тафгай )
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