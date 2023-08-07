Защитник «Родины Медиа» Вяткин сломал Радимову ногу в «Зените-2»: «Оказалось, что он в школе «Локомотива» тоже тренеру ногу ломал»

Артем Вяткин сломал ногу Владиславу Радимову, когда выступал был в «Зените-2».

«Пришел Вяткин в «Зенит-2», начал доказывать на сборах в Турции. В конце тренировки была двухсторонка, Костя Зырянов вышел с поля, т.к. голеностоп у него болел. Ну я и решил зайти.

Захожу, мне дают передачу, Вяткин в подкате сзади прыгает. Выбивает и мяч, и ногу. В итоге делают мне снимок – перелом малоберцовой кости [смеется]. Гениально он был принят в команду.

А мне надо было лететь в УЕФА в Женеву по одному вопросу. А у меня гипса нет, не успели наложить. При взлете начала очень сильно болеть нога, и я рукой по иллюминатору скребу. Женщина рядом сидит и, наверное, думает: «Вот дурак, так боится летать».

А потом мне Вяткин рассказывает, что он в школе «Локомотива» тоже как-то тренеру ногу сломал. Я говорю: «Ты дебил? Не мог предупредить, я бы не выходил на поле», – рассказал экс-игрок и тренер «Зенита».

Недавно Радимов стал главным тренером команды «Чисто Питер» – медиафутбольного клуба из Санкт-Петербурга, новичка четвертого сезона Winline Медиалиги.

Радимов о финале Медиалиги: «Мне прислали кучу контента. Это же контент называется? Я рублю в теме!»

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