Семак о «Чисто Питере»: «Кому-то из этой команды попасть на сбор «Зенита»? Маловероятно»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Сергей Семак высказался о медиафутбольном клубе из Санкт-Петербурга.

– В этом году у «Зенита» появилась команда в Медиалиге. Следите ли вы за ней и может ли какой-нибудь игрок из нее теоретически попасть на сбор?

– Сложно сказать, будем смотреть. Попасть кому-то из команды на сбор, наверно, маловероятно. Все-таки это очень сложно попасть из медийной команды в ту, которая борется за чемпионство. Ну, все бывает. Если будут такие игроки, почему нет, – сказал главный тренер «Зенита».

«Чисто Питер» – медиафутбольный клуб из Санкт-Петербурга, новичок четвертого сезона Winline Медиалиги. Главный тренер команды – Владислав Радимов.

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3 комментария

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belikovda.90
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Ответ Доктор Броманталь
С Семаком все понятно. Без игроков сборной Бразилии он игру ставить не умеет: Один ключевой игрок ушел и игра команды развалилась.
Кузяев, Вендель, Малком, Родригао =1. Все с Вами понятно
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+2
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Alex1005
Ага, кого там звать , Гену Миллера ?😂
0
0
0
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