Семак о «Чисто Питере»: «Кому-то из этой команды попасть на сбор «Зенита»? Маловероятно»

Сергей Семак высказался о медиафутбольном клубе из Санкт-Петербурга.

– В этом году у «Зенита» появилась команда в Медиалиге. Следите ли вы за ней и может ли какой-нибудь игрок из нее теоретически попасть на сбор?

– Сложно сказать, будем смотреть. Попасть кому-то из команды на сбор, наверно, маловероятно. Все-таки это очень сложно попасть из медийной команды в ту, которая борется за чемпионство. Ну, все бывает. Если будут такие игроки, почему нет, – сказал главный тренер «Зенита».

«Чисто Питер» – медиафутбольный клуб из Санкт-Петербурга, новичок четвертого сезона Winline Медиалиги. Главный тренер команды – Владислав Радимов.