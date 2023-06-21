«Зенит» убивает РПЛ. Все, что он может принести в медиафутбол, – это только плохое». Терлецкий о медиакоманде сине-бело-голубых

Севастиан Терлецкий против появления команды «Зенита» в медиафутболе.

«В зарплата футболиста чаще всего не аргументирована его игрой или медийностью. А в медиафутболе ты можешь хорошо зарабатывать, только если ты либо очень хороший игрок, либо интересен публике.

В РПЛ так не работает. Этим и плоха Премьер-лига. И мне кажется, что все, что может принести «Зенит» в медиафутбол, – это только плохое. Они убивают РПЛ – в том числе и они. Они – одна из главных проблем РПЛ.

Там будет большой бюджет, и я знаю, что они разговаривали со многими игроками « », – сказал журналист.

О планах создать медиафутбольный « » на прошлой неделе объявил генеральный директор клуба .