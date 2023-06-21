«Зенит» убивает РПЛ. Все, что он может принести в медиафутбол, – это только плохое». Терлецкий о медиакоманде сине-бело-голубых

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Амкал Winline Медиалига Севастиан «Крысева» Терлецкий Это футбол, брат! Медиафутбол

Севастиан Терлецкий против появления команды «Зенита» в медиафутболе.

«В РПЛ зарплата футболиста чаще всего не аргументирована его игрой или медийностью. А в медиафутболе ты можешь хорошо зарабатывать, только если ты либо очень хороший игрок, либо интересен публике.

В РПЛ так не работает. Этим и плоха Премьер-лига. И мне кажется, что все, что может принести «Зенит» в медиафутбол, – это только плохое. Они убивают РПЛ – в том числе и они. Они – одна из главных проблем РПЛ.

Там будет большой бюджет, и я знаю, что они разговаривали со многими игроками «Амкала», – сказал журналист.

О планах создать медиафутбольный «Зенит» на прошлой неделе объявил генеральный директор клуба Александр Медведев.

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Герасимов
Разве мы будем против, если Зенит убьет медиафутбол?
+35
0
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Верховцев
Как можно «убивать» РПЛ? Это Зенит меняет тренеров всяким Спартакам и Химкам? Зенит заставляет совершать других необдуманные покупки? Или Зенит обязан сливать каждый третий матч «для поддержания интриги», чтобы другие не отставали?
Зенит задаёт планку (не слишком высокую, откровенно говоря), но остальные, вместо того, чтобы стараться её достичь, ноют, что это слишком высоко и просят опустить пониже!
+37
-10
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Сафонов
Очень важное мнение очень важного эксперта)
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
Ответ Доктор Верховцев
Как можно «убивать» РПЛ? Это Зенит меняет тренеров всяким Спартакам и Химкам? Зенит заставляет совершать других необдуманные покупки? Или Зенит обязан сливать каждый третий матч «для поддержания интриги», чтобы другие не отставали? Зенит задаёт планку (не слишком высокую, откровенно говоря), но остальные, вместо того, чтобы стараться её достичь, ноют, что это слишком высоко и просят опустить пониже!
Этот чел жуткий подсос Динамо, и постоянно скулил в своей телеге, что "у Зенита отрыв большой и смотреть неинтересна". Он даже не раскрыл каким образом Зенит убил РПЛ но подразумевается, что убил тем, что продлил контракты с тремя бразильцами. Всё. Чел серьёзно на Карпова ссылался, когда доставал Аршавина на тему Оренбурга.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Верховцев
Ответ Мартинелли
Планку по созданию Зенит Рио-де-Жанейро и выплате бешеных зарплат бразильцам? Какой еще клуб потянет такие зарплаты?
Какие зарплаты? Какие именно? Что называется, «пруфы — в студию»! Надоели уже зарплатные пустобрёхи. Я вот как минимум один клуб знаю, который неустоек тренерам и генеральным за последние годы столько заплатил, что на з/п Месси хватило бы. А он не один такой.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
prus_3
Хотелось бы быть уверенным, что медиалигу Зенит прихлопнет раз и навсегда. Вы правда сможете?!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор
А терлецкий это что такое, сорт огурцов ли арбузов?
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Simplicissimus
Как можно испортить то, что итак по факту говно?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justburn
Что он сказать-то хотел, что Мелком получает больше всех, не потому что он самый результативный и самый известный игрок лиги (за пределами РФ), а потому что Зенит?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CoMoBo3
Ответ ZarvuR2020
Этот чел жуткий подсос Динамо, и постоянно скулил в своей телеге, что "у Зенита отрыв большой и смотреть неинтересна". Он даже не раскрыл каким образом Зенит убил РПЛ но подразумевается, что убил тем, что продлил контракты с тремя бразильцами. Всё. Чел серьёзно на Карпова ссылался, когда доставал Аршавина на тему Оренбурга.
А, так это тот за ноутом, что в какой-то недавней передаче с Аршавиным был. Очень смеялся с него 😎
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Верховцев
Я вообще против всякого «медиафутбола». По крайней мере, против его истеричного проталкивания в массы. Играйте себе, если нравится, втихаря, что вы сами ко всем с ним лезете?
Зенит ему не нравится! Ты просто заранее уже струю пустил, что вас укатывать будут, как котят слепых.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Инженер Управляющий
так не принимайте их команду в медиалигу, делов то
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Один живой
а подобное развитие событий Терлецкий не мог спрогнозировать год назад? По моему это читалось, Гурцкая об этом говорил. Там где деньги, там где медиа, туда все пойдут. Возвращайтесь во дворы, там Зенита и подобных не будет.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lovkac
блогер у которого мыслезаключения такие же прямые как и извилины
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Верховцев
Там вон Чалов в Турцию собрался! Ловите, пока не поздно, а то опять Зенит виноват будет, что играть некем.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Верховцев
Ответ Виктор
А терлецкий это что такое, сорт огурцов ли арбузов?
Пруд.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a.k.a. DRAGON0928
А кто это?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ко-ко-джамбо
Базу выдал.
Но стоит отметить тоже некоторые вещи
1. Медиафутбол из любительских, по сути дворовых матчей которые показывают на широкую аудиторию, что близко людям которые сами любят попинать мяч, практически сразу выродился в какое то полупрофессиональное уг.
2. Теперь это полупрофессиональное уг делают профессиональным уг, рпл 2.0, не более того
3. Адекватный любитель футбола, который ценит качество и уровень, не будет смотреть и тратить свое драгоценное время ни на то, ни на другое, когда есть чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии, Франции, ЛЧ, ЛЕ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergeev55
... разговаривали с игроками Амкала... - разве в Питере нет блогеров-футболистов?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Antonio Gaudi
Периодически смотрю выпуски "Это футбол, брат" и абсолютно в каждом Терлецкий вообще не к месту ноет о том, что Зенит завалил бабками бразильцев и как это плохо, нерыночно в условиях нынешней РПЛ.
И ровно к этому единственному вбросу и сведена вся его роль в передаче, особенно когда речь заходит про обсуждение игры Зенита.
Причём мальчику Севе неоднократно объясняли, что если бы с бразильцами не переподписали новые контракты и не накинули бы лишний миллион, запретив в новом контракте его приостанавливать, то они бы уехали в европейские чемпионаты. То есть люди, за которых заплатили 40,20 и 15 миллионов евро , уехали за бесплатно . И Зенит, доплатив бразильцам 3-4 условных миллионов сверху (на всех, просто предполагаю), оставил за собой право отбить их трансферы в будущем. Но мальчик Сева каждый раз делает вид, что этого не понимает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
Ответ CoMoBo3
А, так это тот за ноутом, что в какой-то недавней передаче с Аршавиным был. Очень смеялся с него 😎
Да, он самый
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор
Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Верховцев
Ответ Виктор
Комментарий удален модератором
Но доброе! Как Соболев и улыбка Промеса!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mean machine/
Страдай, Терпецкий! Бгг
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий