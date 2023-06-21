«Зенит» убивает РПЛ. Все, что он может принести в медиафутбол, – это только плохое». Терлецкий о медиакоманде сине-бело-голубых
Севастиан Терлецкий против появления команды «Зенита» в медиафутболе.
«В РПЛ зарплата футболиста чаще всего не аргументирована его игрой или медийностью. А в медиафутболе ты можешь хорошо зарабатывать, только если ты либо очень хороший игрок, либо интересен публике.
В РПЛ так не работает. Этим и плоха Премьер-лига. И мне кажется, что все, что может принести «Зенит» в медиафутбол, – это только плохое. Они убивают РПЛ – в том числе и они. Они – одна из главных проблем РПЛ.
Там будет большой бюджет, и я знаю, что они разговаривали со многими игроками «Амкала», – сказал журналист.
О планах создать медиафутбольный «Зенит» на прошлой неделе объявил генеральный директор клуба Александр Медведев.
Зенит задаёт планку (не слишком высокую, откровенно говоря), но остальные, вместо того, чтобы стараться её достичь, ноют, что это слишком высоко и просят опустить пониже!
Зенит ему не нравится! Ты просто заранее уже струю пустил, что вас укатывать будут, как котят слепых.
Но стоит отметить тоже некоторые вещи
1. Медиафутбол из любительских, по сути дворовых матчей которые показывают на широкую аудиторию, что близко людям которые сами любят попинать мяч, практически сразу выродился в какое то полупрофессиональное уг.
2. Теперь это полупрофессиональное уг делают профессиональным уг, рпл 2.0, не более того
3. Адекватный любитель футбола, который ценит качество и уровень, не будет смотреть и тратить свое драгоценное время ни на то, ни на другое, когда есть чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии, Франции, ЛЧ, ЛЕ.
И ровно к этому единственному вбросу и сведена вся его роль в передаче, особенно когда речь заходит про обсуждение игры Зенита.
Причём мальчику Севе неоднократно объясняли, что если бы с бразильцами не переподписали новые контракты и не накинули бы лишний миллион, запретив в новом контракте его приостанавливать, то они бы уехали в европейские чемпионаты. То есть люди, за которых заплатили 40,20 и 15 миллионов евро , уехали за бесплатно . И Зенит, доплатив бразильцам 3-4 условных миллионов сверху (на всех, просто предполагаю), оставил за собой право отбить их трансферы в будущем. Но мальчик Сева каждый раз делает вид, что этого не понимает.