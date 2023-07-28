«Ненужная тема. Думаете, прикольно играть матч за 4 миллиона?» Райзен на старом стриме о «Броуках» в Кубке

Райзен отреагировал на возможное участие «Броуков» в Фонбет Кубке России.

«Кубок России для меня – тема абсолютно ненужная. Я не хочу соприкасаться ни с какими историями большого футбола. От него ноль профита.

Один матч стоит примерно 4 миллиона. Как вы думаете, это будет прикольно – играть матч за 4 миллиона рублей?» – сказал президент « » Райзен на старом стриме.

«У Райзена сценический образ человека, который якобы не любит футбол. У клуба иная стратегия». Егоров о словах Артема