«Ненужная тема. Думаете, прикольно играть матч за 4 миллиона?» Райзен на старом стриме о «Броуках» в Кубке
Райзен отреагировал на возможное участие «Броуков» в Фонбет Кубке России.
«Кубок России для меня – тема абсолютно ненужная. Я не хочу соприкасаться ни с какими историями большого футбола. От него ноль профита.
Один матч стоит примерно 4 миллиона. Как вы думаете, это будет прикольно – играть матч за 4 миллиона рублей?» – сказал президент «БроукБойз» Райзен на старом стриме.
«У Райзена сценический образ человека, который якобы не любит футбол. У клуба иная стратегия». Егоров о словах Артема
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