Президент «Броуков» Егоров об участии в Кубке вместо «Дальнереченска»: «А вам слабо собрать команду за 5 дней из отпуска?»

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Егоров прокомментировал возможное участие «Броуков» в Фонбет Кубке России.

Медийная команда может занять место «Дальнереченска». Клуб снялся с турнира.

В случае участия команда Егорова и Райзена сыграет против «Иркутска» 2-го августа в 1/256 Пути регионов Кубка России.

«Ситуация с Кубком для меня – это как «А вам слабо?»

Во-первых, никаких переговоров и договоренностей не было.

Во-вторых, конечно же, «Броуки» должны были быть в Кубке. Финал крупного турнира (BetBoom МКС-2023 с 2Drots (1:3) – Sports.ru), собственные болельщики и хейтеры, у которых уже подгорает, как подгорало бы при схожих ситуациях у фанатов «Спартака» при бонусах для ЦСКА.

А также есть домашняя арена (стадион «Центральный» в Одинцове – Sports.ru), полностью выстроенный футбольный процесс, партнеры с именем, что BetBoom, что Smart Recovery.

В-третьих, есть главное, но играть-то экономически не выгодно. Более того, на своих плечах нужно тащить чудо, и это чудо особо никто не оценит. И вот это чудо имеет фактор: А вам слабо?

А вам слабо собрать команду за 5 дней из отпуска, пройти УМО, зарегистрировать футболистов, договориться со стадионом, городом и полицией, получить одобрение от партнеров, запустить билетную программу, разрулить с РФС детали по датам и так далее, далее, далее.

Кто-то скажет, что это невозможно. И в этом невозможно есть нечто манящее, если вы понимаете, о чем я. Команда хочет, тренер хочет, я стою на своем: это очень затратно и малореально. Будем общаться», – написал Дмитрий Егоров.

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5 комментариев

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Nikro9
Спортс а вам слабо не публиковать новости от этого ноунейма??
+13
0
+13
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Mark Safa
Спортсу слабо не постить эту медиа фигу?
+7
-1
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Oleg Olegov
Так если он такой крутой, и у него и партнёры, и стадион, и болельщики, и аж хейтеры, то ему слабо заявиться, например, во Вторую Лигу, и такому крутому легитимно попасть в кубок, или пройти путь до РПЛ?

Участвует в каком то детском турнире на деньги букмекеров, и строит из себя реального функционера и решалу.
+1
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Денис Давыдов
Да плевать всем на вашу песочницу
+1
0
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Nikro9
Спортс а вам слабо не публиковать новости от этого ноунейма??
Видимо слабо, если продолжают публиковать. )
0
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