«БроукБойз» могут выступить в Кубке России вместо «Дальнереченска» (Иван Карпов)

Теги ФОНБЕТ Кубок России Московский Кубок Селебрити Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин Дальнереченск Медиафутбол

«БроукБойз» могут занять место «Дальнереченска» в Фонбет Кубке России.

«Дальнереченск» выиграл Кубок Дальнего Востока по футболу 2023 среди любительских команд и получил право выступить в Фонбет Кубке России. Однако у клуба нет стадиона.

Позже «Дальнереченск» сообщил, что снимается с Кубка России. Его место могут занять «Броуки».

В случае участия команда Егорова и Райзена сыграет против «Иркутска» 2-го августа в 1/256 Пути регионов Фонбет Кубка России.

После финала BetBoom МКС-2023 Дмитрий Егоров в интервью с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым говорил: «Думаю, если бы нам сейчас предложили сыграть в Кубке России, мы бы отказались, потому что много затрат, мало времени на подготовку к Медиалиге».

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7 комментариев

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Антимосковский
Ответ Oleg Olegov
А как Дальнореченск вообще играет и выиграл какое-то первенство, если у них нет своего стадиона?
играли без стадиона, на пс5 в ближайшей кальянной
+8
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Михаил Уланов
Ответ Oleg Olegov
А как Дальнореченск вообще играет и выиграл какое-то первенство, если у них нет своего стадиона?
Нет стадиона под требования кубка России,а в первенстве края можно играть хоть на коробке где трибуны могут вмещать хоть 50 человек
+5
0
+5
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Oleg Olegov
А как Дальнореченск вообще играет и выиграл какое-то первенство, если у них нет своего стадиона?
+4
0
+4
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Домоседов
Ответ Михаил Уланов
Нет стадиона под требования кубка России,а в первенстве края можно играть хоть на коробке где трибуны могут вмещать хоть 50 человек
Не знаю, как сейчас, а раньше в любительских лигах и трибуны не требовались, лишь бы поле соответствовало стандартам
+2
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Георгий Михеев
Ну нет стадиона играйте на пиво в ЛФЛ.
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Михаил Уланов
Ответ Oleg Olegov
А как Дальнореченск вообще играет и выиграл какое-то первенство, если у них нет своего стадиона?
Стадион то был,должны были играть в Хабаровске,но если верить Карпу (а верить Карпу = себя не уважать) то у клуба не было просто денег на все расходы (автобусы,судьи и т.д. в сумме вышло бы минимум 800 тысяч за один матч),а регион отказался поддержать финансово
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Бременер
Ответ Антимосковский
играли без стадиона, на пс5 в ближайшей кальянной
Там же только один дуал сенс в комплекте или, думаешь, по интернету с пацанами гоняли?
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