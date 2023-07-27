«БроукБойз» могут выступить в Кубке России вместо «Дальнереченска» (Иван Карпов)

«БроукБойз» могут занять место «Дальнереченска» в Фонбет Кубке России.

«Дальнереченск» выиграл Кубок Дальнего Востока по футболу 2023 среди любительских команд и получил право выступить в Фонбет Кубке России. Однако у клуба нет стадиона.

Позже «Дальнереченск» сообщил, что снимается с Кубка России. Его место могут занять «Броуки».

В случае участия команда Егорова и Райзена сыграет против «Иркутска» 2-го августа в 1/256 Пути регионов Фонбет Кубка России.

После финала BetBoom МКС-2023 Дмитрий Егоров в интервью с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым говорил: «Думаю, если бы нам сейчас предложили сыграть в Кубке России, мы бы отказались, потому что много затрат, мало времени на подготовку к Медиалиге».