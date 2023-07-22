Дмитрий Егоров прокомментировал уход Табриза Ибрагимова из «БроукБойз».

«Как футболист, он не нужен был тренерскому штабу. Нам с Райзеном – как оплачиваемый сотрудник медиа. При этом, как часть коллектива, он никогда не вызывал нареканий. Меня не смущает даже его нежелание прощаться. Причины же его ухода просты. Тренер считал, что он не выдерживает конкуренции. По-медийному проект «Реальных Броуков» развалился.

Когда я планировал «Реальных Броуков», то хотел видеть коллектив вроде «Футбольных чудаков», который тренируется, снимает челленджи, пранки, социальные ролики. Пространство для фантазии было огромным, а сам проект должен был развиваться серийно. Ресурс был глобален: от Райзена и Чипинкоса до Игоря Ознобихина и других. Я, увидев горящие глаза Ибры, решил доверить дело ему. Дал нормальную зп на уровне топ-футболистов основы с возможностью увеличения в зависимости от результата.

Первая пара выпусков, куда мы тащили всех – от Марко9 до Райзена со сломанной рукой – получились живыми. Третий, когда позвали Чипинкоса с Давой, и отдал монтаж Нечаю – вышел вообще гениальным. А потом начался сезон. У нас с Артемом времени на Реальных не было – и проект, который должен был жить, вдруг встал.

Ролик из Оренбурга вышел через 2,5 недели. Впоследствии видео выходили спонтанно, редко, участники опаздывали на матчи (случай с Табризом и Камилом), идейности и роста команды не прослеживалось, просмотры падали до предела. И, главное, никаких «Чудаков» и никакой серийности не образовалось.

В какой-то момент я решил взять сценарий в свои руки и повез ребят делать видео в один из военных городков, превратившегося в руины, на футбольное поле, превратившееся в огород. Мне верилось, что это будет хорошая тема, но через 2 недели выяснилось, что важнейшую часть съемки ребята просто потеряли.

В дальнейшем должны были выйти два ролика с 2Drots. Первый появился спустя месяц, второй – канул в лету. Не организовался также матч с толстяками и представителями церкви. Просто не организовался – и все. В общем, это был конец.

Мы с Артемом Хачатуряном этот момент живо обсуждали и сходились на мнении, что всему виной – грусть от отсутствия шанса на футбольном поле. Ну и в отсутствии опыта организации проектов и съемок.

Ибра может обижаться и думать, что я злой и всегда мечтал его кикнуть, но я до последнего пытался до него донести, что главное в медиа – труд-труд-труд и цифры. Нужно снимать, выкладывать, придумывать сценарии, делать ролики, шортсы, показывать результат – и все будет. Прослыть же просто красавчиком – недостаточно.

Обида останется. Это жизнь. И кто-то должен принимать решения. В своей жизни я видел десятки талантливых мальчиков и девочек в журналистике, которые могли бы, но не воспользовались шансами из-за инфантилизма и неспособности работать сверх давления.

Надеюсь, Ибра найдет себе новое место и, пусть назло мне или кому-то, достигнет успеха. Но сегодня я не вижу смысла держать его в «Броуках». Не только я, но и Артем Райзен. И раз он не нужен и тренеру по-футбольному – значит, мы без сомнений его отпускаем. И будем стараться построить чудаков. Если вам это действительно нужно», – написал президент «БроукБойз».

Табриз Ибрагимов покинул «БроукБойз»