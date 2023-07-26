«Если бы в России была другая пресса, то она массово уничтожала бы Дзюбу с «Локо». Егоров об отказе форварда от общения с журналистами

Дмитрий Егоров отреагировал на отказ Артема Дзюбы от общения с прессой.

После матча с «Уралом» в Фонбет Кубке России (2:1) нападающий «Локомотива» заявил: «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, одна желтуха».

«Если бы в России была другая пресса, то она массово уничтожала бы Дзюбу с «Локо». Например, устроила бы общий бойкот клуба.

Но так как пресса у нас скучная, неинтересная и, цитирую, «одна желтуха», то ничего не будет. Разве что какой-нибудь нудный мальчик уже через неделю будет с восхищением смотреть на Артема и спрашивать: «Как вам старт сезона?»

Кстати, когда-то пресса была ничего такой. Прямо перед Евро-16 устроили бойкот Слуцкому на пресс-конференции, потому что он киданул все СМИ. Приятно было организовать все это.

Не все продержались тогда, но хоть какое-то самоуважение у коллег идентифицировать удалось. Сейчас его нет», – написал президент медиафутбольного клуба « ».