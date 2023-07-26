«Если бы в России была другая пресса, то она массово уничтожала бы Дзюбу с «Локо». Егоров об отказе форварда от общения с журналистами

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Евро-2016 Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров отреагировал на отказ Артема Дзюбы от общения с прессой.

После матча с «Уралом» в Фонбет Кубке России (2:1) нападающий «Локомотива» заявил: «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, одна желтуха».

«Если бы в России была другая пресса, то она массово уничтожала бы Дзюбу с «Локо». Например, устроила бы общий бойкот клуба.

Но так как пресса у нас скучная, неинтересная и, цитирую, «одна желтуха», то ничего не будет. Разве что какой-нибудь нудный мальчик уже через неделю будет с восхищением смотреть на Артема и спрашивать: «Как вам старт сезона?»

Кстати, когда-то пресса была ничего такой. Прямо перед Евро-16 устроили бойкот Слуцкому на пресс-конференции, потому что он киданул все СМИ. Приятно было организовать все это.

Не все продержались тогда, но хоть какое-то самоуважение у коллег идентифицировать удалось. Сейчас его нет», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз». 

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15 комментариев

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Егоров, как пример того дна, коим и является наша спортивная пресса.
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БляхаджинсКарпина
Забавно от бывшего недожурналиста читать критику прессы)
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Visa
Еще один …. продолжает на Дзюбе пиариться. Спортсу явно приплачивают за «новости» от егорова
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-DF-
Аксиома Эскобара
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Aleex Trianon
Дмитрий, зачем комментировать действия Дзюбы, если например батя твой Сергей "Футбольный Бигги" Егоров всегда когда берет вью так хамит и выворачивает, если это не его хороший знакомый, просто мама не горюй
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goleodor
Дзюбу в межсезонье уже так распиарили, что ему уже нечего добавить.
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SMART789
Вся спортивная пресса в России давно уничтожена, нет никакой профессиональной журналистики. Есть пропагандоны от спорта работающие и выполняющие заказы московских хозяев.
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NIK7478
Массово надо морально уничтожать журналюг, таких, как этот Егоров, не понятно кто такой! Любой имеет право на слово, а также право не отвечать на вопросы!
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Dmitry Orlov
Если бы в России была другая пресса, то она бы писала о СПОРТЕ, а не обсасывала бы темы типа слитых видео Дзюбы, "кто кому что сказал", "кто кого как назвал" и прочие "скандалы-интриги-расследования".
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Olga.t
Тупиковый конфликт, сами разберутся.
Такие люди всегда найдут общий язык...
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Anton Vasilev
Журна‐х корежит
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Dorosh
Это кто такой?
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Diamond house
действительно, в России именно та пресса, которая есть, а вот с той которой нет, думаю и футболисты были бы рады общаться, но... увы, нынешняя может только Газинского до инфаркта доводить.
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Nick Crosier
Из тех кто сейчас в спортивном ремесле журналиста вряд ли бы кто остался. Хотя Черданцева можно, он потешний.
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Mark Safa
Ответ Visa
Еще один …. продолжает на Дзюбе пиариться. Спортсу явно приплачивают за «новости» от егорова
Это же медиа футбол, конечно они платят спортсу, иначе, кому это нужно?🤣
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