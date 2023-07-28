«У Райзена сценический образ человека, который якобы не любит футбол. У клуба иная стратегия». Егоров о словах Артема

Теги ФОНБЕТ Кубок России Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин Медиафутбол

Дмитрий Егоров прокомментировал слова Райзена о «Броуках» в Фонбет Кубке России.

Артем на старом стриме говорил, что участие «Броуков» в Кубке: «Ненужная тема. Думаете, прикольно играть матч за 4 миллиона?»

«То, что говорил Райзен на стриме какое-то время назад, явно не сегодня – к клубу отношения не имеет.

У Райзена сценический образ человека, который якобы не любит футбол – и это его фишка как блогера, все время, что парадоксально, проводящего в футболе.

У клуба же иная стратегия, о которой я много раз заявлял, желая привезти Кубок в Одинцово сильнее, чем президент любого другого клуба МФЛ», – рассказал Дмитрий Егоров в интервью Sports.ru.

Президент «Броуков» Егоров об участии в Кубке вместо «Дальнереченска»: «А вам слабо собрать команду за 5 дней из отпуска?»

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