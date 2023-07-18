Экс-игроки «Амкала» Бара и Маменко присоединятся к «Народной Команде»

Теги Амкал Московский Кубок Селебрити Женис Winline Медиалига Александр Маменко Народная Команда «Бара» Иван Баранов Медиафутбол

Иван Баранов и Александр Маменко станут игроками «Народной Команды».

«В четверг еду на первую тренировку в новую команду. Скажу так, что для меня это повышение во всех аспектах», – написал Иван Баранов в своем телеграм-канале.

23-летний защитник покинул «Амкал» после третьего сезона Winline Медиалиги.

Голкипер Маменко в марте этого года перешел из «Амкала» в «Женис». За казахстанскую команду он провел два матча – против «Актобе М» (2:1) и «Елимая» (2:3). Но в начале июле объявил об уходе из клуба. Вернуться в «Амкал» Александр не смог. 

«Народная Команда» – медиафутбольный клуб болельщиков «Спартака», участник третьего сезона Winline Медиалиги.

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