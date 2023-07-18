Экс-игроки «Амкала» Бара и Маменко присоединятся к «Народной Команде»

Иван Баранов и Александр Маменко станут игроками «Народной Команды».

«В четверг еду на первую тренировку в новую команду. Скажу так, что для меня это повышение во всех аспектах», – написал в своем телеграм-канале.

23-летний защитник покинул «Амкал» после третьего сезона Winline Медиалиги.

Голкипер Маменко в марте этого года перешел из « » в «Женис». За казахстанскую команду он провел два матча – против «Актобе М» (2:1) и «Елимая» (2:3). Но в начале июле объявил об уходе из клуба. Вернуться в «Амкал» не смог.

« » – медиафутбольный клуб болельщиков «Спартака», участник третьего сезона .

Бара об «Амкале»: «Уверен, пока будет нынешний тренерский штаб, они ##### не выиграют под эгидой МКС и МФЛ»