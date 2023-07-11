Сибскана об уходе Бары из «Амкала»: «Он как будто смирился, что не играет: «Хер с ним, не буду сильно стараться»

Теги Амкал Андрей Сибскана Winline Медиалига «Бара» Иван Баранов Медиафутбол

Сибскана объяснил решение «Амкала» расстаться с защитником Барой.

«Бара был человеком, который четко создавал конкуренцию. Даже если он играл мало, он сильно давал конкуренцию на тренировках. Был очень полезен. 

Вдобавок он интересен медийно, довольно яркий. Не сказать, что он нашел какой-то потолок, но как будто и нам уже нечего взять, и он уперся в какую-то стену. Нет какого-то развития, тупик.

На самом деле он неплохой футбик, но как будто смирился с тем, что не играет: «Хер с ним, не буду сильно стараться», – сказал капитан «Амкала».

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