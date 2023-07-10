«Саня не вернется сейчас. У нас все позиции голкипера заняты». Герман о Маменко

Герман Эль Класико объявил, что Александр Маменко не вернется сейчас в «Амкал».

– Каковы шансы, что Маменко вернется в « »?

– не вернется сейчас. У нас все позиции голкипера заняты.

– Насколько сильная перестройка ожидает «Амкал»?

– Перестройки какой-то глобальной нет. Несколько игроков отпустили, завершили сотрудничество. Несколько игроков, возможно, появится новых, но перестройкой это назвать точно нельзя, – рассказал президент «Амкала».

Напомним, что Александр Маменко подписал контракт с «Женисом» в марте этого года. За казахстанскую команду он провел два матча – против «Актобе М» (2:1) и «Елимая» (2:3). В начале июля он покинул команду.