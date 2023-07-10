«Принять меня обратно на текущий момент не могут. Даже на тренировки». Маменко об «Амкале»

Теги Амкал Герман Эль Класико Winline Медиалига Александр Маменко Медиафутбол

Александр Маменко отреагировал на слова Германа о полном комплекте вратарей у «Амкала».

«К сожалению, в «Амкал» сейчас вернуться точно не получится, хотя я бы очень хотел. Хотя бы на ближайшие два турнира, но не выйдет.

Слишком резко все меняется, поэтому «Амкал», как и я, не был готов к такому развитию событий и принять меня обратно на текущий момент не могут. Даже на тренировки», – написал экс-голкипер «Амкала».

Ранее Герман Эль Класико объявил, что Маменко не вернется в «Амкала», потому что в клубе все позиции голкипера заняты.

Напомним, что в марте Александр Маменко подписал контракт с «Женисом» в марте этого года. За казахстанскую команду он провел два матча – против «Актобе М» (2:1) и «Елимая» (2:3). В начале июля он покинул команду.

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