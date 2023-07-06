Маменко покинул «Женис». Экс-вратарь «Амкала» провел за казахстанский клуб два матча

Вратарь Александр Маменко ушел из «Жениса».

Я ухожу из «Жениса».

Да, все так. Славы байтера у меня нет, поэтому, конечно же, я не байтил. Просто на эмоциях сразу, как узнал, сменил аватарку. Причем забавно, что сменил аватарку я на фотку из « », а в «Амкал» вернуться я тоже не смогу по ряду причин.

Так вышло, так бывает. Подробности раскрывать не буду точно, уверен, по отношению к клубу это будет так себе ход.

Могу сказать, что мне очень жаль, что так вышло, жаль, что приходится прощаться с командой, с тренерским и административным штабом и с Астаной в целом.

Понимания куда возвращаться пока что нет от слова совсем. Приеду я примерно через неделю, там и будем решать», – написал 23-летний голкипер.

подписал контракт с «Женисом» в марте этого года. За казахстанскую команду он провел два матча – против «Актобе М» (2:1) и «Елимая» (2:3).