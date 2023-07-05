Фил Воронин о пародии Слуцкого на Дзюбу: «Это не смешная шутка для меня, но не скажу, что она отвратительная. У каждого свои рамки дозволенного»

Юморист Фил Воронин прокомментировал пародию Леонида Слуцкого на Артема Дзюбу.

– Ты участвовал в первом сезоне «Большого шоу» . Как тебе перфоманс Леонида Слуцкого в последнем сезоне?

– Он не сделал ничего выходящего за рамки самого Слуцкого. Я ожидал, что он будет так активничать, вместе с Дзюбой будет главной звездой шоу.

Негативных эмоций я не испытал. Единственное, жалко, что другие участники не раскрылись, это был сезон имени Слуцкого и Дзюбы, они тянули на себя внимание.

– Как относишься к волне хейта в сторону Слуцкого за пародию на Дзюбу?

– У каждого свои рамки дозволенного. Осуждать можно только в вопросе, смешная это была шутка или нет? Для меня это не смешная шутка, но не скажу, что она отвратительная или что Слуцкий перешел какие-то границы. Относитесь проще. Не зашла вам шутка – ради бога.

– Если Слуцкий не возобновит тренерскую карьеру, у него получится в юморе?

– Он должен быть тренером, он всю жизнь отдавал этой работе. Странно бросать все это ради юмора. Это одно и то же, что я сейчас брошу юмор ради футбола.

Это его хобби. С тренерством ему сейчас будет тяжело, но он должен вернуться. Дзюба же играет в «Локомотиве» и параллельно занимается юмором. Слуцкий должен так же, – сказал комик и защитник « » в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

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