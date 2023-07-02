Александр Мостовой: «Слуцкий пустил себя во все тяжкие, и Дзюбу подставляет. Нефутбольный человек, пусть делает, что хочет»

Александр Мостовой высказался о поведении Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы.

– Появились разговоры, что «Локомотив» может расторгнуть с Артемом Дзюбой контракт из-за его деятельности в медиа-пространстве. Что вы об этом думаете?

– Я видел немного этот скандальный ролик. Конечно, это не повод для расторжения договора. Вряд ли кто-то вообще думает на эту тему. Просто так поговорить лишний раз. Тем более Дзюба был в связке со Слуцким, который уже пустил себя во все тяжкие. Он уже не знает, как о себе напомнить.

И Дзюбу, считаю, он подставляет. Артем на волне популярности, сейчас ведь модны всякие социальные сети. Он немного успокоится, когда сезон начнется и все встанет на свои места.

– На ваш взгляд, футболист имеет право так себя вести, или его поведение порочит репутацию клуба?

– Я из другого поколения. Тогда такое даже представить было невозможно. Хотя и после нашего поколения вряд ли кто-то из ребят решился бы на такое.

Но сейчас модно ловить хайп. Поэтому я никого не обвиняю. Я сколько раз уже говорил: может раздеться, пробежаться по Красной площади голым с каким-нибудь портретом, кричать матом-перематом, как сейчас делают известные блогеры.

– Тому же Леониду Слуцкому такой пиар пока не помогает устроиться на работу.

– С одной стороны не помогает, но мне же журналисты звонят за комментариями на эту тему. Лично для меня Слуцкий – нефутбольный человек и не был таковым. Пусть делает, что хочет, – сказал экс-футболист сборной России.

«Будто пришел к мужикам, раздавившим две бутылки». Что комики и рецензенты юмора думают о шоу Дзюбы и Слуцкого?

🤦 Слуцкий и Дзюба – главные претенденты на премию «Кринж года». Сходили на шоу «ОХ» к Харламову и выбесили абсолютно всех 🤬🤬🤬

🤢🤢🤢 «Леонид Викторович, не заставляйте меня раздеваться!» Дзюба и Слуцкий стали участниками «Большого шоу» – теперь они бесят не только зрителей, но и участников