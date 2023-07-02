Александр Мостовой: «Слуцкий пустил себя во все тяжкие, и Дзюбу подставляет. Нефутбольный человек, пусть делает, что хочет»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой высказался о поведении Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы.

– Появились разговоры, что «Локомотив» может расторгнуть с Артемом Дзюбой контракт из-за его деятельности в медиа-пространстве. Что вы об этом думаете?

– Я видел немного этот скандальный ролик. Конечно, это не повод для расторжения договора. Вряд ли кто-то вообще думает на эту тему. Просто так поговорить лишний раз. Тем более Дзюба был в связке со Слуцким, который уже пустил себя во все тяжкие. Он уже не знает, как о себе напомнить.

И Дзюбу, считаю, он подставляет. Артем на волне популярности, сейчас ведь модны всякие социальные сети. Он немного успокоится, когда сезон начнется и все встанет на свои места.

– На ваш взгляд, футболист имеет право так себя вести, или его поведение порочит репутацию клуба?

– Я из другого поколения. Тогда такое даже представить было невозможно. Хотя и после нашего поколения вряд ли кто-то из ребят решился бы на такое.

Но сейчас модно ловить хайп. Поэтому я никого не обвиняю. Я сколько раз уже говорил: может раздеться, пробежаться по Красной площади голым с каким-нибудь портретом, кричать матом-перематом, как сейчас делают известные блогеры.

– Тому же Леониду Слуцкому такой пиар пока не помогает устроиться на работу.

– С одной стороны не помогает, но мне же журналисты звонят за комментариями на эту тему. Лично для меня Слуцкий – нефутбольный человек и не был таковым. Пусть делает, что хочет, – сказал экс-футболист сборной России. 

«Будто пришел к мужикам, раздавившим две бутылки». Что комики и рецензенты юмора думают о шоу Дзюбы и Слуцкого?

🤦 Слуцкий и Дзюба – главные претенденты на премию «Кринж года». Сходили на шоу «ОХ» к Харламову и выбесили абсолютно всех 🤬🤬🤬

🤢🤢🤢 «Леонид Викторович, не заставляйте меня раздеваться!» Дзюба и Слуцкий стали участниками «Большого шоу» – теперь они бесят не только зрителей, но и участников

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12 комментариев

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Мосгорсуд
А Дзюба что, маленький мальчик? Его не силой заставляли видео делать.....и не силой тащили к Слуцкому
+8
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Oleg Olegov
Обидно, когда Дорох с Азаматом снимаются с кем-то без специальной бумажки
+4
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Agent Smith
А Мостовой знает как⚽️
+3
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мутятя
Как это не футбольный человек ( Слуцкий) завоевал столько трофеев? Если Гинер помог, что он тогда до Слуцкого не помог Зико и Рамосу? Багаж Газзаева? Что же этим багажом не воспользовались Зико и Рамос?
+2
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Pok_Toholo
Саша, про посвящение Юрана в спартачи не забывайте
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Олег Каримов
Да, ваше партаковское поколение только на письмо 14ти сподобилось. Слуцкий хоть честно может сказать, что он был... не прав.
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avcgloronalduMU
жду бой поп ММА мостовой Слуцкий
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Красная стрела
Слуцкий явно устал и зашел в какой- то тупик. Был всегда таким активным. Стажировки там всякие. Пытался стать тренером с европейским взглядом 🤷‍♂️ рискнул и уехал в Англию🤷‍♂️. А теперь, вместо того что б исправить ситуацию после Рубина, он занимается непонятно чем. Интересно, что такого произошло в Казани, что он просто словно другим человеком стал🤷‍♂️
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инок
Тут соглашусь с Мостовым. Что Слуцкий, что Дзюба, одновременно скатились в вульгарное дно. Позор им.
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Доктор Верховцев
«Нефутбольный человек» —
Не простое оскорбленье!
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interested
Мостовой по сути точно высказался: надо уважать свою профессию.
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Мартинелли
Ответ Красная стрела
Слуцкий явно устал и зашел в какой- то тупик. Был всегда таким активным. Стажировки там всякие. Пытался стать тренером с европейским взглядом 🤷‍♂️ рискнул и уехал в Англию🤷‍♂️. А теперь, вместо того что б исправить ситуацию после Рубина, он занимается непонятно чем. Интересно, что такого произошло в Казани, что он просто словно другим человеком стал🤷‍♂️
Надоело наверное и стресс большой, тренер зависит от нормального руководства клубом, а если там бардак и дилетанты, то все шишки тренер получает
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