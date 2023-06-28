Генич о пародии Слуцкого на Дзюбу: «Он рвет шаблоны и кайфует – мне нравится. Все считают, как надо, а не как ему хочется»
Константин Генич поддержал Леонида Слуцкого, спародировавшего Артема Дзюбу.
«А мне нравится, что Леонид Викторович Слуцкий рвет любые шаблоны, и делает то, что ему по кайфу. Ему за 50, он неплохо обеспечен, есть где жить, есть на что вкусно поесть и т.д. Он кайфует!
Понимаю, что многие вещи вызывают реакцию: «Да как так можно, да что он себе позволяет!» – и осуждению нет предела. Все считают, как надо, а не как ему хочется.
Это его жизнь, его карьера, его правила – ему и только ему решать, как надо. Не будет тренировать – его выбор. И мне кажется, он к этому готов.
Но насколько я знаю, у него было немало предложений, от которых он сам отказался. Просто было неинтересно. А ходить на такие шоу и вот так себя проявлять – интересно.
Вообще ни капли осуждения. Нравится или не нравится – другой вопрос. Это уже вкусовщина. Но кто-то вот так развлекается и пока не тренирует. А кто-то вообще с радаров ушел – и тоже без работы сидит. Все относительно.
Леонид Викторович, держите 👋🏻! Все делаете правильно», – написал комментатор «Матч ТВ» Генич.
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Генич сказал, что ему нравится то,что он(Слуцкий) рвет шаблоны и кайфует от того, что делает в свои годы.
И я с ним в этом согласен, даже если местами все это и выглядит кринжовенько.
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