Генич о пародии Слуцкого на Дзюбу: «Он рвет шаблоны и кайфует – мне нравится. Все считают, как надо, а не как ему хочется»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия телевидение Константин Генич Футбол

Константин Генич поддержал Леонида Слуцкого, спародировавшего Артема Дзюбу.

«А мне нравится, что Леонид Викторович Слуцкий рвет любые шаблоны, и делает то, что ему по кайфу. Ему за 50, он неплохо обеспечен, есть где жить, есть на что вкусно поесть и т.д. Он кайфует!

Понимаю, что многие вещи вызывают реакцию: «Да как так можно, да что он себе позволяет!» – и осуждению нет предела.  Все считают, как надо, а не как ему хочется.

Это его жизнь, его карьера, его правила – ему и только ему решать, как надо. Не будет тренировать – его выбор. И мне кажется, он к этому готов.

Но насколько я знаю, у него было немало предложений, от которых он сам отказался. Просто было неинтересно. А ходить на такие шоу и вот так себя проявлять – интересно.

Вообще ни капли осуждения. Нравится или не нравится – другой вопрос. Это уже вкусовщина. Но кто-то вот так развлекается и пока не тренирует. А кто-то вообще с радаров ушел – и тоже без работы сидит. Все относительно.

Леонид Викторович, держите 👋🏻! Все делаете правильно», – написал комментатор «Матч ТВ» Генич.

Слуцкий спародировал интимное видео Дзюбы в «Большом шоу» Мусагалиева

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23 комментария

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angry horse
У Леонида Викторовича поехала крыша после вылета из РПЛ😎
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Spaten
А вы в кружок встаньте))
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Ярик01
Генича возбуждают мужчины, это давно понятно
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Petir Beilisch
Елагину покажите пускай оценит актерскую игру тренеришки.
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Cruel Snake
Ничего удивительно, Генич сам работает на г канале и ему подобное естественно нравится
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Леван Мкртчян
Ответ Redmurza
Комментарий удален модератором
Так он не говорит, что ему зашла сама пародия.
Генич сказал, что ему нравится то,что он(Слуцкий) рвет шаблоны и кайфует от того, что делает в свои годы.
И я с ним в этом согласен, даже если местами все это и выглядит кринжовенько.
Человек раскован и кайфует от жизни, пока диванные критики ставят ему диагнозы
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Valik Slovo
Ответ Cruel Snake
Комментарий удален модератором
что за бред ты написал?
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Graf_007
Комментаторы со спортса недовольны тем, что в этом видео был всего лишь мяч
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ten Hag
Бескультурье(
На что ориентируется новое поколение
Страшное дело
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Sardar Zhoroev
Генич видать хочет потренироваться у Слуцкого))
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Фан Рубина
Уже после того, как Слуцкий уехал дауншифтить в европку тренировать тамошние днища, было понятно, что он выбрал путь деградации, а не развития в футболе. От чемпионств в сильнейшей лиге мира - РПЛ до "разрывания шаблонов" и пародирования Дзюбы - вот он путь падения, пройденный к 50 годам.
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Игорь Петров
Пускай ЛВС делает, что хочет, не мешает же никому — какая вообще разница, что там у него?
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Redmurza
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noti22
Не юзерам спортса осуждать ЛВС, Дзюбу или ещё кого-то. Нашлись тут моральные камертоны
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Edwin_Hubble
Знаете, я застал дебют Генича на НТВ Плюс, я застал его становление, эпоха Пеп тим проходил с его голосом, он мне до сих пор нравится, но в последнее время его слишком много.
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Геннадий Тёкин
Костя, ты какую руку собрался ему пожать?))
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Panki hoi
Слуцкому нравится карьера Зеленского )
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Ярик01
Генича возбуждают мужчины, это давно понятно
Обеспеченые мужчины
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Egor Aleksandrovich
"Слуцкий решил не дожидаться, пока его телефон взломают и сольют видео, поэтому сыграл на опережение" (с)
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Isshin88
Ответ Petir Beilisch
Елагину покажите пускай оценит актерскую игру тренеришки.
Дзюба, это вы?
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Cruel Snake
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