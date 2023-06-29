Депутат Милонов о шутках Дзюбы и Слуцкого: «Это какая-то инфекция, вирус слабоумия. Артему понравилось быть оплеванным, видимо»

Виталий Милонов прокомментировал выступления Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого.

Футболист « » и бывший тренер сборной России приняли участие в «Большом шоу» Азамата Мусагалиева. Слуцкий спародировал интимное видео Дзюбы, вышел с торчащим игрушечным бананом и попросил Леонида поменять ему трусы, сказав: «Я как на Евро – обосрался».

«Слушайте, видимо, это какая-то инфекция, вирус слабоумия. В скандалах с Артемом я всегда пытался встать на его сторону. При всем моем неприятии вещей, которые он себе позволяет, все-таки я наделся, что Дзюба совершил ошибку и одумается. Но, видимо, Артему понравилось быть оплеванным и он, видимо, в таком состоянии чувствует себя более комфортно.

Многие люди совершают поступки, за которые им потом стыдно. Стыд – это лучшее лекарство, лучшая прививка против повторения ошибок. А тут, как в том анекдоте, Артему-то вроде понравилось», – сказал депутат Госдумы.