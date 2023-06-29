Депутат Милонов о шутках Дзюбы и Слуцкого: «Это какая-то инфекция, вирус слабоумия. Артему понравилось быть оплеванным, видимо»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Государственная дума Виталий Милонов Футбол

Виталий Милонов прокомментировал выступления Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого.

Футболист «Локомотива» и бывший тренер сборной России приняли участие в «Большом шоу» Азамата Мусагалиева. Слуцкий спародировал интимное видео Дзюбы, Артем вышел с торчащим игрушечным бананом и попросил Леонида поменять ему трусы, сказав: «Я как на Евро – обосрался». 

«Слушайте, видимо, это какая-то инфекция, вирус слабоумия. В скандалах с Артемом я всегда пытался встать на его сторону. При всем моем неприятии вещей, которые он себе позволяет, все-таки я наделся, что Дзюба совершил ошибку и одумается. Но, видимо, Артему понравилось быть оплеванным и он, видимо, в таком состоянии чувствует себя более комфортно.

Многие люди совершают поступки, за которые им потом стыдно. Стыд – это лучшее лекарство, лучшая прививка против повторения ошибок. А тут, как в том анекдоте, Артему-то вроде понравилось», – сказал депутат Госдумы. 

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9 комментариев

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Analjinn
Внезапно прав.
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Mikas7
кто бы говорил )
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юра георгиевский
Забрать обоих в особый дом и отвезти на специальной машине !
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Spartakus1984
Им нужно на дом 2 пойти
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Александр Колосов
Да дайте мужикам поразвлекаться. В спорте они показали уже свое мастерство. Оба сделали крутую карьеру, один показал лучший в истории результат в ЛЧ, другой рекордсмен по забитым голам. Если не нравится, можно просто не смотреть. А если считаете, что это аморально, предъявляйте претензии тем, кто их приглашает на подобные шоу.
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WelcomeBackPURE
Если рукаку и квнщик хотят чтобы из запомнили такими, почему нет ? Это их выбор
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Паровоз19
всей думой посмотрели?
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