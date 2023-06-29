«Я как на Евро – обосрался». Дзюба вышел с торчащим игрушечным бананом и попросил Слуцкого поменять ему трусы на «Большом шоу» Мусагалиева

Артем Дзюба принял участие в юмористической передаче.

Форвард « » в «Большом шоу» Азамата Мусагалиева пытался рассмешить Леонида Слуцкого и других участников

появился в программе в плаще на голое тело и с торчащим из трусов игрушечным бананом.

«Леонид Викторович, я как на Евро – обосрался. Вы не могли бы поменять мне?.. Простите, пожалуйста, Леонид Викторович, я вас очень прошу», – сказал футболист.

«Пусть тебе труселя сейчас меняет Галактионов (главный тренер «Локомотива» – Sports.ru)», – ответил Слуцкий.

После этого Дзюба подошел к другому участнику проекта, актеру Валерию Равдину, и в шутку предложил сделать ему приятно. Равдин рассмеялся.

«В «Большом шоу» главное требование к участникам – ни в коем случае не улыбаться и не смеяться. С помощью зарисовок, розыгрышей и комедийных заданий участников постоянно испытывают на прочность. Однако, стоит помнить: даже намек на улыбку будет замечен! Кто сумеет сохранить серьезное выражение лица и выстоять до конца, чтобы выиграть главный приз?» – говорится в описании шоу во «ВКонтакте».

Отметим, что в третьем сезоне шоу принимают участие, кроме Слуцкого и Дзюбы, Алексей Смирнов, Яна Кошкина, Максим Лагашкин, Александр Якушев, Валерий Равдин, Иван Брагин, Александр Бурдашев и Денис Кукояка.

Скриншот: кадр из «Большого шоу»

Слуцкий спародировал интимное видео Дзюбы в «Большом шоу» Мусагалиева