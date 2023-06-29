«Я как на Евро – обосрался». Дзюба вышел с торчащим игрушечным бананом и попросил Слуцкого поменять ему трусы на «Большом шоу» Мусагалиева

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Михаил Галактионов ахахаха контент Азамат Мусагалиев Футбол

Артем Дзюба принял участие в юмористической передаче.

Форвард «Локомотива» в «Большом шоу» Азамата Мусагалиева пытался рассмешить Леонида Слуцкого и других участников

Дзюба появился в программе в плаще на голое тело и с торчащим из трусов игрушечным бананом.

«Леонид Викторович, я как на Евро – обосрался. Вы не могли бы поменять мне?.. Простите, пожалуйста, Леонид Викторович, я вас очень прошу», – сказал футболист.

«Пусть тебе труселя сейчас меняет Галактионов (главный тренер «Локомотива» – Sports.ru)», – ответил Слуцкий.

После этого Дзюба подошел к другому участнику проекта, актеру Валерию Равдину, и в шутку предложил сделать ему приятно. Равдин рассмеялся.

«В «Большом шоу» главное требование к участникам – ни в коем случае не улыбаться и не смеяться. С помощью зарисовок, розыгрышей и комедийных заданий участников постоянно испытывают на прочность. Однако, стоит помнить: даже намек на улыбку будет замечен! Кто сумеет сохранить серьезное выражение лица и выстоять до конца, чтобы выиграть главный приз?» – говорится в описании шоу во «ВКонтакте».

Отметим, что в третьем сезоне шоу принимают участие, кроме Слуцкого и Дзюбы, Алексей Смирнов, Яна Кошкина, Максим Лагашкин, Александр Якушев, Валерий Равдин, Иван Брагин, Александр Бурдашев и Денис Кукояка.

Скриншот: кадр из «Большого шоу»

Слуцкий спародировал интимное видео Дзюбы в «Большом шоу» Мусагалиева

Материалы по теме

59 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
damondiamond
история, которая изменит судьбу
+41
-2
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Рубрика фрико-новости на спортсе
+37
-6
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манковский
Испанский стыд........
+37
-7
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
serhio_ramos_
Совсем уже оскотинились.
+27
-4
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
сортирный юмор, неудивительно, что медиалигу ещё кто то смотрит, одно и тоже, судя по скринам
+25
-4
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tollie
спортс, вы уже окончательно с ума сошли...
+22
-8
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Позорище конечно
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Steiner
Идиот.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Chepaylo
Ответ Фан Рубина
Юмор уровня европки.
Даже тут "вражеский запад" приплел🤦
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anthony Wrynn
ну взрослые публичные мужики, ну так нельзя же ... всему есть предел
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Kulchitsky
это мерзость
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavlov_16
Какой же он конченный
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
banchik1
Ответ Tollie
спортс, вы уже окончательно с ума сошли...
Не Спортс, он лишь агрегатор новостей, связанных со спортом и личностями, имеющими к спорту отношение. Что не отменяет, конечно, чувство стыда и омерзения от уровня юмора персонажей.
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
b0rke5
Сейчас Мирра Андреева будет играть за выход в основую сетку Уимблдона, но на главной - статьи про всратых слуцкого и дзюбу. Алё, спорц, вы там совсем кукухой поехали? У вас даже текстовой трансляции нет, бездыри.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sergen
Новости из дурдома.
Не удивлюсь если Галактионов его в итоге выпрет из команды, и будет прав.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
1футбол1
🤢🤮
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарит Абдрашитов
Спорт Сру! Забаньте меня пожалуйста на 3 дня, чтоб я эту дичь нормально не мог комментировать.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Insta Joi
Совсем умом тронулся.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QUIKSILVER
Тут скорее реальный челлендж был бы не заплакать от стыда и безнадеги
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Неужели для таких случаев нет свободных палат?!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Узденов
Не понимаю тех, кто Слуцкого защищают. С Дзюбой всё давно понятно, но человек на контракте. А Викторыч совсем себя закапывает.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nate
Кринжатина какая
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARCAN
Вызывайте уже санитаров.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Русанов
Ответ sergen
Новости из дурдома. Не удивлюсь если Галактионов его в итоге выпрет из команды, и будет прав.
Хорошо бы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pigmalion
Топовый контент.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий