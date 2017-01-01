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    Sports.ru
    Леонид Слуцкий

    Леонид Слуцкий

    Leonid Slutsky
    Родился 4 мая 1971 | 46 лет
    Гражданство Россия
    Должность Тренер
    Лента| Главное Все Новости Материалы Блоги Видео
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    9 июня 13:58|Sports.ru

    Хорошо ли вы знаете Слуцкого? Тест Sports.ru

    Рейтинг +545
    236 комментариев
    9 июня|Sports.ru

    13:42 Харри Реднапп: «Абсолютно уверен в успехе Слуцкого. Это топ-тренер»|40

    13:39 Подпишись на тег Леонида Слуцкого и следи за успехами единственного русского тренера в Англии|0

    9 июня 13:20|Блог Король и Шут

    Чем занимался Слуцкий после ухода из ЦСКА

    Он уехал жить в Лондон.

    Рейтинг +521
    175 комментариев Подписаться на блог
    9 июня|Sports.ru

    13:20 Леонид Слуцкий: «Я рад возглавить «Халл». Предвкушаю борьбу за выход в премьер-лигу»|135

    13:10 Слуцкий возглавил «Халл»|407

    9 июня 13:10|Блог Англия, Англия

    Слуцкий – тренер «Халла». Что это за клуб?

    Никита Киселев – о новой работе бывшего тренера ЦСКА.

    Рейтинг +610
    282 комментария Подписаться на блог
    9 июня 13:05|Sports.ru

    Что ждет Слуцкого в «Халле»?

    14 комментариев
    9 июня 12:59|Блог XXX

    Лимит – бич российского футбола

    Андре Виллаш-Боаш насчёт лимита: «По поводу лимита могу высказать только свое искреннее мнение: если он будет принят в том формате, о котором все говорят (прим. 6+5), то это станет концом развития российского футбола. Когда ты не можешь играть лучшими, это конец соревнования. Я не понимаю этих ограничений. Это худшее из возможных решений. Это конец футбола. Я не понимаю, как такие решения могут быть приняты, и как вы их одобряете.… Когда ты не можешь выпустить сильнейший состав, это ужасно. И когда кто-то в силу определенных ограничений не может выходить на поле, другие становятся ленивее

    Рейтинг +11
    3 комментария Подписаться на блог
    9 июня|Sports.ru

    02:58 Леонид Слуцкий: «В прошлом году, когда я ушел из сборной России и ЦСКА, мои друзья сказали, что я спятил»|163

    7 июня 22:51|Блог ЦСКА - Онлайн

    Леонид Слуцкий: Я не диссидент, я патриот России, каких мало

    Известный тренер рассказал, почему в Англии не считает себя изгоем российского футбола, о перспективах Александра Головина в лондонском «Челси», о том, как развивается школа ЦСКА в Волгограде, поделился мнением о переменах в большом ЦСКА и не забыл поздравить с 60-летием сибирского тренера Сергея Васютина – наставника Алексея Смертина и Головина.

    Рейтинг +27
    3 комментария Подписаться на блог
    7 июня|Sports.ru

    21:41 Леонид Слуцкий: «Мой переезд в Англию – чисто карьерная вещь. Я патриот России, каких надо еще поискать»|137

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