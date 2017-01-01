|Родился
|4 мая 1971 | 46 лет
|Гражданство
|Россия
|Должность
|Тренер
13:42 Харри Реднапп: «Абсолютно уверен в успехе Слуцкого. Это топ-тренер»|40
13:39 Подпишись на тег Леонида Слуцкого и следи за успехами единственного русского тренера в Англии|0
Он уехал жить в Лондон.
13:20 Леонид Слуцкий: «Я рад возглавить «Халл». Предвкушаю борьбу за выход в премьер-лигу»|135
13:10 Слуцкий возглавил «Халл»|407
Никита Киселев – о новой работе бывшего тренера ЦСКА.
Андре Виллаш-Боаш насчёт лимита: «По поводу лимита могу высказать только свое искреннее мнение: если он будет принят в том формате, о котором все говорят (прим. 6+5), то это станет концом развития российского футбола. Когда ты не можешь играть лучшими, это конец соревнования. Я не понимаю этих ограничений. Это худшее из возможных решений. Это конец футбола. Я не понимаю, как такие решения могут быть приняты, и как вы их одобряете.… Когда ты не можешь выпустить сильнейший состав, это ужасно. И когда кто-то в силу определенных ограничений не может выходить на поле, другие становятся ленивее
02:58 Леонид Слуцкий: «В прошлом году, когда я ушел из сборной России и ЦСКА, мои друзья сказали, что я спятил»|163
Известный тренер рассказал, почему в Англии не считает себя изгоем российского футбола, о перспективах Александра Головина в лондонском «Челси», о том, как развивается школа ЦСКА в Волгограде, поделился мнением о переменах в большом ЦСКА и не забыл поздравить с 60-летием сибирского тренера Сергея Васютина – наставника Алексея Смертина и Головина.
21:41 Леонид Слуцкий: «Мой переезд в Англию – чисто карьерная вещь. Я патриот России, каких надо еще поискать»|137
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