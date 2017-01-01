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Андре Виллаш-Боаш насчёт лимита: «По поводу лимита могу высказать только свое искреннее мнение: если он будет принят в том формате, о котором все говорят (прим. 6+5), то это станет концом развития российского футбола. Когда ты не можешь играть лучшими, это конец соревнования. Я не понимаю этих ограничений. Это худшее из возможных решений. Это конец футбола. Я не понимаю, как такие решения могут быть приняты, и как вы их одобряете.… Когда ты не можешь выпустить сильнейший состав, это ужасно. И когда кто-то в силу определенных ограничений не может выходить на поле, другие становятся ленивее